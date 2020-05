Antonijević: Očigledna je logistička podrška ultradesnici

Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je da je zabrinut zbog jačanja desnice u Srbiji i rekao da se nada da je „naša država dovoljno jaka da, kada stvori takve snage, može i da ih ugasi“.

„Očigledno postoji koordinacija i logistička podrška takvim organizacijama, i to nisu odmetnici od zakona. Videli ste incident u migrantskom kampu koji pokazuje svu besmisao, ali i opasnost tih akcija. Mogao je neko da nastrada, samim čudom nije“, rekao je Antonijević za portal Nova.rs.

„Ako se to bude ponovo dešavalo bez jasnog kažnjavanja, onda mi nemamo bezbednosne službe koje se bave bezbednošću gradjana nego imamo dopuštenje da se takve stvari dogadjaju“, dodao je on.

„Mislim da im treba staviti jasno do znanja da, ako se poigravaju sa političkom scenom, onda moraju da znaju koje su granice poigravanja. Kada to preraste u nešto što ugrožava bezbednost svih nas tada bi trebalo da se utvrdi odgovornost onih koji su donosili te odluke i angažovali politički aparat za podršku tih organizacija, koji su im davali medijski prostor i očigledno sredstva za funkcionisanje i da se na taj način pravi distorzija političkog života“, ocenio je Antonijević.

On smatra da je „mali broj onih koji na takav način preispituju ono što se dešava u Srbiji i šteta je na takav glasan način davati im podršku i prostor. Dosta je nekih primera iz istorije – nadam se da smo iz toga nešto i naučili – da je stvaranje takvih snaga, koje mogu ugroziti bezbednost svih građana, nešto iza čega ne sme da stoji država“.

Antonijević je ponovio da su izbori zakazani prerano i rekao da smatra da bi „kasniji datum bio bezbednija opcija za gradjane Srbije“.

„Kao što smo ušli u pandemiju, tako sada ulazimo i u predizborni period, u potpunoj nepoznanici kako će on izgledati, koja će prava biti garantovana, da li će biti odobreni skupovi napolju i unutra, da li će se osigurati bezbednost prilikom skupljanja potpisa i glasanja. Kako će izgledati ta biračka mesta, i koliko će dana biti potrebno da bi se svi gradjani Srbije izjasnili i na lokalu i na parlamentarnim izborima“, rekao je on.

Na opasku da uredba Vlade Srbije i zaključak RIK jasno odredjuju da se sa izbornim radnjama nastavlja po ukidanju vanrednog stanja, rekao je da „svaku situaciju možete da vratite u pravne okvire kada imate većinu u Skupštini“.

„Mi smo mogli da vidimo samo poziv onim strankama koje su prikupile potpise, ili za koje je bilo izvesno da izlaze na izbore, i to je neodgovoran odnos prema drugim političkim akterima. Taj poziv je trebalo uputiti svima. Ako želite politički dogovor, a očigledno je da je datum izbora politički dogovor, za tim stolom je trebalo da sede svi, kao što su sedeli pre devet meseci na Fakultetu političkih nauka, kada smo imali više političkih aktera, nego na sastanku sa predsednikom, što je nedopustivo“, rekao je on.

Komentarišući izveštaje poput onog koji je objavio Freedom House a koji pokazuju da Srbija nazaduje, Anrtonijević je rekao da „svi oni do kojih je stalo Srbiji, bar u spoljnoj politici, na svom stolu imaju taj izveštaj i neke druge. Imaće uskoro, od 3. juna čini mi se izveštaj Evropske komisije“.

„Kada pogledate prošlogodišnji izveštaj, on je bio dovoljno oštar i pokazivao je da Srbija ne ide u onom pravcu u kom bi trebalo da ide da je zaista na tim šinama ka EU. Verujem da će to biti vidljivo i u ovom izveštaju. Govorim o stanju u medijima, pretpostavljam da će tu biti najveći fokus, ali biće otvorena i druga pitanja“, dodao je on.

„Mi smo u potpunosti izgubili vladavinu prava, fokus na reformu pravosuđa, sve je to skrajnuto i ne možemo u svemu tražiti izgovor u vanrednom stanju i kovidu. Mnoga pitanja su bila aktuelna i u toku vanrednog stanja i u pravosuđu, i ne znam kada će Ustav doći na red“, rekao je Antonijević.

