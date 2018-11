Antonijević: Srbija treba da razgovara o što većem broju poglavlja

BEOGRAD – Direktor YUKOM-a Milan Antonijević kaže da Srbija mora da dobije šansu da razgovara o što većem broju poglavlja do kraja godine, jer će to, kaže, usključiti značajan segment administracije u te poslove, ali i omogućiti širu podršku građana.

On nije želeo da licitira brojem poglavlja koja očekuje da budu otvorena do kraja godine, ali istovremeno, kaže, očekuje da stav Evropske komisije o napretku Srbije bude oštriji od onog koji je izneo komesar Johanes Han, a koji, prema njegovoj oceni, prilično nekritički govori o stanju u Srbiji.

„Čak ni vlada ne očekuje tako blagonaklon stav“, rekao je Antonijević za Tanjug i dodao da je važno da budemo realni i da vidimo koliko je učinjeno i koliko situacija može da se popravi.

Antonijević je rekao da je cilj da izveštaj koji će Srbija dobiti sredinom novembra na jasan način opiše raspravu o izmenama Ustava i da govori o perspektivama i o svemu što je potrebno da Srbiji uradi.

Kako kaže, Srbiji je potrebna jasna ocena donetih zakona, ali i toga kako se oni sprovde.

Na pitanje koliko poglavlja možemo očekivati da će biti otvoreno do kraja godine, Antonijević je rekao da Srbija mora da dobije šansu da razgovara o što većem broju poglavlja kako bi što veći segment administracije bio uključen u ceo proces.

Dodao je da je to bitno i za postizanje što šire podrške građana.

Antonijević je ocenio i da će primena zakona o žaštiti podataka o ličnosti dovesti do poštovanja EU regulative i da je u tom cilju važno da se vidi da li će amandmani koje je predložilo civilno društvo, odnosno struka, biti prihvaćeni.

Direktor YUKOM-a je to rekao pred početak sednice Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23, a čija su tema predlozi zakona o zaštiti podatka o ličnosti i o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ambasador Nemačke Tomas Šib ocenio je da će odredeni broj poglavlja u pregovorima Srbije sa EU, a sedam ih je pripremljeno, biti otvoren ubrzo.

Zemljama članicama EU početkom novembra biće predstavljen Izveštaj Evropske Komisije o napretku Srbije u oblasti vladavine prava i u velikoj meri će uticati na odluku o broju poglavlja koje će Srbija otvoriti na Međuvladinoj konferenciji u decembru.

(Tanjug)