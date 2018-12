AP o izjavi Ane Brnabić

BEOGRAD – Američka agencija AP prenela je da je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da formiranje kosovske vojske može pokrenuti oružanu intervenciju Srbije u južnoj srpskoj Pokrajini, ali da se nada da Srbija to neće nikada uraditi, uz ocenu da je to do sada najotvorenije upozorenje od porasta tenzija između Beograda i Prištine.

Agencija ocenjuje i da bi oružana intervencija Srbioje na Kosovu izazvala direktne sukobe sa mirovnom misijom predvođene NATO-om koja je tamo stacionirana.

Kako se navodi kosovski parlament će 14. decembra glasati o transformaciji bezbednosnih snaga u redovnu vojsku.

(Tanjug)