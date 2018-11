Apaturaj: Ljudi u SRB vide kako se slažu Stoltenberg i Vučić

BEOGRAD – Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO Džejms Apaturaj izjavio je da su odnosi Srbije sa Alijansom bolji nego što izgleda i da politika vojne neutralnosti i dobri odnosi sa Rusijom ne predstavljaju prepreku za dalje produbljivanje saradnje.

„Iskreno, odnosi Srbije i NATO bolji su nego što se to čini prosečnom čoveku. Puno toga radimo zajedno, imamo dobar politički dijalog i mislim da ljudi u Srbiji vide kako se slažu generalni sekretar (Jens Stoltenberg) i presednik (Srbije Aleksandar) Vučić, ali imamo i dosta i praktično zajedničkog rada“, rekao je Apaturaj u intervjuu za N1.

On je, govoreći o vojnoj neutralnosti Srbije, kazao da nema kontradiktornosti između dobrih odnosa sa NATO i dobrih odnosa da Rusijom.

„Mi ništa ne namećemo partnerima. I ja za primer uvek uzimam Jermeniju koja je vojni saveznik Rusije, ima ruske baze, ali je dobar je i solidan partner sa NATO, bez ikakvih problema. Vojna neutralnost nije u suprotnosti sa saradnjom sa NATO, Austrija i Švajcarsku su vojno neutralne, ali su bliske sa nama, Finska i Švedska takođe. Zaista, to nije problem za NATO. Ni neutralnost, niti odnosi sa Rusijom“, ocenio je Apaturaj.

On je naveo da NATO nema interes da se širi na Zapadni Balkan.

„Nemamo interest da se širimo bilo gde. Ono što jeste naš interest je da odgovorimo na interese zemalja koje žele da (nam) se pridruže. To je drugačija stvar. Mi ne tražimo, naša vrata su otvorena u slučaju da one hoće. Zato poštujemo to što Srbija ne želi da uđe u NATO. To je odluka Srbije i mi s tim nemamo problem. Možemo da radimo u partnerstvu, kao sa Švedskom“, objasnio je Apaturaj.

On je, govoreći o pitanju Kosova i ideji razgraničenja, rekao da je zajednički stav NATO da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine je veoma važna, a na pitanje da li NATO podržava formiranje Vojske Kosova, odgovorio je da Alijansa nema zvaničan stav o tome.

U vezi sa mandatom KFOR, Apaturaj je kazao da će on nastaviti da osigurava bezbednost na celom Kosovu sve dok se taj mandat ne promeni.

„Dok sve zemlje članice NATO ne priznaju Kosovo, ne vidim kako bi to bilo moguće. Tako da proces normalizacije između Beograda i Prištine nije ključan smo za Beograd, ključan je i za Prištinu ukoliko želi da ostvari svoje ambicije. Tako da mora da dođe do normalizacije. I Beograd i Priština su sad ‘zaključane’ i nema napretka zbog nedostatka normalizacije“, kazao je Apaturaj.

(Tanjug)