Armakolas: Razmena teritorija nije dobro rešenje

BEOGRAD – Šef Programa za jugoistočnu Evropu pri Grčkoj fondaciji za spoljnu i evropsku politiku i vanredni profesor na Univezitetu Makedonija u Solunu Joanis Armakolas ne misli da bi promena granica i razmena teritorija bile dobro rešenje kosovskog problema.

On je danas na na međunarodnoj konferenciji „Zapadni Balkan i EU: Povratak realpolitike?“ koja se održava u medija centru rekao da bi korekcija granica i razmena teritorija otvorila mnoga skrivena pitanja i nove probleme, jer izmene granica na Balkanu nikad nisu vršene „hladne glave“ te da nema garancija da se onda taj model ne bi primenio u drugim zemljama.

„Mislim da je Kosovo institucionalno slabo i nisam siguran da je bilo dovoljno konsultacija sa svim akterima kako bi se postigao sveobuhvatan sporazum, a s druge strane u Srbiji je sproveden unutrašnji dijalog o Kosovu, međutim on je izazvao različite reakcije“, rekao je on.

Govoreći o istraživanju odnosa prema Kosovu u koje je uključeno devet zemalja, od toga pet koje nisu priznale njegovu nezavisnost, Armakolas je konstatovao da najbolju saradnju sa Kosovom ima Grčka, koja nije priznala njegovu nezavisnost, dok su, na primer, Češka i Poljska priznale Kosovo, ali nisu uspostavili saradnju sa njim na tom nivou.

On je ocenio da čak Srbija ima bolju saradnju sa takozvanom državom Kosovo nego recimo Španija ili Bosna i Hercegovina i primetio da su i Beograd i Priština pokazali volju za saradnjom.

Armakolas smatra da sporazum Beograda i Prištine ne bi automatski značio da zemlje koje do sada nisu priznale Kosovo, to učine.

Armakolas smatra i da bi najavljeno formiranje kosovske vojske usložnilo celu situaciju, ali dodaje da je „Kosovo želi da ostvari sve instrumente svoje suverenosti, a vojska je jedan od njih i do toga će doći, ako pre toga ne bude postignut sveobuhvatni sporazum“.

On se osvrnuo i na situaciju u Bosni i Hercegovini ocenivši da tu treba raditi na iskorenjivanju korupcije, pomirenju, ekonomskom razvoju i “ne dirati Dejtonski sporazum dok se ne pojavi bolje rešenje i svakako je važno ne dirati granice BiH”.

Ulogu NATO-a u regionu ocenio je kao pozitivnu, naglasivši da ako bi se većina zemalja Balkana priključila NATO-u situacija u regionu bi bila bezbednija.

Armakolas smatra da će Makedonija ući u NATO i da će grčki parlament istovremeno ratifikovati taj protokol i Prespanski sporazum, kao i da je taj proces nemoguće preokrenuti.

Eventualno drugi scenario bi bio da grčki parlament ne ratifikuje Prespanski sporazum i onda bi Makedonija, kako je objasnio, bila primeljena u NATO kao bivša jugoslovenska republika.

Osvrnuvši se na EU, Armakolas je konstatovao veliku egzistencijalnu krizu u kojoj se ona nalazi i dodao da tu krizu treba prevazići kroz saradnju.

Nekadašnji šef ekonomske jedinice u Međunarodnoj civilnoj kancelariji na Kosovu i autor knjige o Kosovu Andrea Lorenco Kapuzela naglasio je da su interesi EU i građana u zemaljama Zapadnog Balkana identični, ali su u suprotnosti sa interesima ekonomskih i političkih elita i da se u tu sliku savršeno uklapa Kosovo.

“Proces proširenja nije uspeo da promeni strukture zemalja. Političke i ekonomske elite su uspele da izigraju Brisel na štetu svojih građana. Sve je svedeno na tehnička pitanja i to se pokazalo kao nefunkcionalno”, rekao je Kapuzela.

On je primetio da su najveće investicije EU bile upravo na Kosovu i da time ništa nije postignuto, jer “kada se međunarodna pomoć daje zemljama slabog sistema upravljanja, onda se problemi samo pogoršavaju, jer taj novac ide preko elita koje ga mogu prisvojiti i iskoristiti za jačanje svoje moći”.

Kapuzela je konstatovao da proces pridruživanja do sada nije bio uspešan i da do promena na Zapadnom Balkanu može doći jedino kroz neki “veliki šok” kakav obično dolazi sa velikom krizom, ratom ili spoljnom intervencijom.

