Asfalt na deonicama Koridora 11 Obrenovac-Ub i Lajkovac-Ljig

OBRENOVAC – Na deonicama Koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga završeno je oko 80 odsto svih radova i asfaltirano više od 60 odsto budućeg autoputa, a rok za završetak je 25. decembar.

Sa zavaršetkom tih deonica na Koridoru 11 će biti povezano ukupno 102 km autoputa od Obrenovca do Preljine kod Čačka.

Na deonicama Obrenovac – Ub i Lajkovac – Ljig trenutno se postavlja završni habajući sloj asfalta i prave kanali za odvonjavanje i separatori.

Na deonici Obrenovac – Ub, koja je duga 26 km, asfaltirno je više od 60 odsto budućeg autoputa, a radove izvodi kineska Sandong haj spid grupa, koja je glavni izvođač radova na obe deonice.

Na drugoj deonici, od Lajkovca do Ljiga dugoj 24 km, asfaltirno je 73 odsto trase autoputa, a radove izvodi domaći podizvođač Energoprojekt.

Radovi na izgradnji te dve deonice se finansiraju uz pomoć kredita kineske Eksim banke u vrednosti od 300,37 milion dolara, a iz budžeta Srbije je izdvojeno 33,7 miliona dolara.

Do kraja godine će tako u saobraćaju biti dve deonice Koridora 11, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do LJiga u dužini od ukupno 50 km i ranije izgađena deonica Ub –

Lajkovac u dužini od 12 km, kao i ranije otovren autoputa Ljig – Preljina duga 40 km, što je ukupno 102 km.

Potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović je rekla da će 1. marta početi i radovi na sledećoj deonici Koridora 11, od Preljine do Požege.

„Izgradnja će trajati oko dve godine, tako da 2021. možemo imati autoput sve do Požege“, navela je Mihajlović.

Do kraja 2019. godine treba da bude završena i deonica Koridora 11 od Surčina do Obrenovca, koju isto grade Kinezi.

Mihajlović kaže da je još rano da se govori rokovima za nastavak gradnje tog autoputa od Požege do Boljara odnosno granice sa Crnom Gorom, pošto je u pitanju velika investicija vredna između 1,2 do 1,7 miliona evra.

(Tanjug)