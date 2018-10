Atanacković: Smanjiti opterećenje na zaradu

BEOGRAD – Unija poslodavaca Srbije pozdravlja predlog Fiskalnog saveta da bi doprinosi na neto zarade u 2019. mogli da se smanje sa 63 na 60 odsto, izjavio je danas počasni predsednik UPS -a Nebojša Atancković.

„UPS barem 10 godina unazad neprekidno traži da se kod nas smanje opterećenja na zarade“, rekao je Atancković Tanjugu.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović je juče izjavio da postoji prostor u budžetu za smanjivanje poreza i da bi to trebalo iskoriosti za smanjivanje doprinosa na zarade.

„Postoji oko 200 miliona evra slobodnog prostora u budžetu za 2019. da se smanje porezi. Mi mislimo da bi bilo najbolje da se to iskoristi za smanje doprinosi na neto zarade sa 63 na 60 odsto. To bi povećalo konkurentnost privrede i stimulisalo privredni rast. Sigurno nije dobro da se to koristi za smanjenje PDV-a pošto bi se tako stimulisala potrošnja, a ne privredni rast“, rekao je Petrović na Ekonomskom samitu Srbije.

Atanacković je prokomentarisao da su, prema UPS – u, ti doprinosi sada maksimalni u odnosu na okruženje.

„Pretpostavljam da je Fiskalni savet u pravu kada smatra da može za toliko da se smanji, sa 63 na 60 odsto. To nije ne znam koliko veliki procenat. Treba u državnom budžetu za narednu godinu napraviti određene raspodele, ali tako da budžet ostane potentan kao što je to sada slučaj“, kaže Atanacković.

On je izrazio očekivanje da će doći do nekog prihvatljivog rešenja po tom pitanju.

„Bolje je da dođemo do rešenja pre nego kasnije. Inače, sama pomena socijalnih karata u stvari govori u prilog tome da bi bilo potrebno, kao što je to u velikom broju zemalja EU – napraviti razlike u vezi sa poreskim opterećenjem na zarade. Tamo su sasvim različita opterećenja kada se radi o zaposlenima koji su samci u odnosu na zaposlene koji imaju brojnu porodicu“.

Takođe, može se puno učiniti da procenat opterećenja na zarade ne bude isti za minimalne zarade, kao što je to za neke koje su značajno iznad našeg proseka, naveo je Atancković.

