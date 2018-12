Bahtiri: U ponedeljak peticija o „ujedinjenju“ Mitrovice

MITROVICA – Gradonačelnik južne Mitrovice, Agim Bahtiri, najavio je danas da će od ponedeljak zajedno sa građanima te opštine pokrenuti potpisivanje peticije za „ujedinjenje“ tog i severnog dela grada, te da se nada da će tu peticiju potpisati i Srbi sa severa.

Bahtiri je na konferenciji za novinare rekao da je odluka o pokretanju peticije doneta na današnjem okruglom stolu sa čelnicima opštine i građanima.

Peticija će imati za cilj da ukidanje odluke iz 2007. godine o podeli Mitrovice na severni i juženi deo grada, rekao je Bahtiri, prenela je GazetaExpres onlajn.

Bahtiri je rekao da je odluka o pokretanju peticije doneta nakon što je Ministarstvo administracije i lokalne uprave ponistilo njihov zahtev o „ujedinjenju“, odnosno poništenju Zakona o podeli Mitrovice sa, kako je rekao, obrazloženjem da on nije legitiman.

„(Ramuš) Haradinaj je moj prijatelj i ako je on rekao da nemamo pravo da se obratimo kosovskim institucijama sa ovakvim zahtevom, onda je to u redu. Mi imamo pravo da na opštinskim organima pokrenemo svaku inicijativu kojom ćemo doći do ispunjenja našeg zahteva. Mi imamo pravo da peticiju dostavimo skupstini i videćete da će ona biti usvojena“, rekao je Bahtiri.

On je uveren da će Mitrovica ponovo biti jedinstven grad.

Prema njegovom mišljenju i Srbi iz sevenog dela grada to takođe jedva čekaju, te da se nada i da će i oni potpisati peticiju.

(Tanjug)