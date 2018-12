Bečić: Vučić će zaštiti Srbe na KiM

BEOGRAD – Predsednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić rekao je danas da je sasvim uveren da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić preduzeti sve što je neophodno da Srbi na KiM budu bezbedni i zaštićeni.

Kako je naveo u saopštenju za medije, on pruža punu podršku predsedniku koji „odlučno i hrabro donosi najteže i najozbiljnije odluke“.

„Današnja odluka Prištine predstavlja brutalno kršenje normi međunarodnog prava i rezolucije 1244 UN, uz otvorenu podršku Amerike i nekih drugih država. Ne sme niko da zanemari činjenicu da su u redovima novoformirane takozvane takozvane vojske Kosova nekadašnji teroristi OVK, i da ovakvi postupci predstavljaju direktno narušavanje mira i bezbednosti u regionu“, kaže Bečić.

Dodaje, da je predsednik Vučić mnogo puta do sada upozoravao međunarodnu zajednicu i predstavnike EU da formiranje takozvane vojske Kosova predstavlja otvaranje Pandorine kutije i da ovakvi potezi mogu imati posledice i po druge evropske države koje se suočavaju sa sličnim problemom.

„Temelji međunarodnog prava više puta do sada su urušeni na primeru Srbije, a svoj kraj međunarodno pravo doživljava na KiM. Odgovornost za ovakvo delovanje snose na prvom mestu Amerika i Velika Britanija, ali smatram odgovornom i Evropsku uniju koja je u ovom trenutku pokazala svu svoju inertnost i slabost, ne poštujući svoje članice i nesagledavajući posledice ovakvog činjenja, po mir i stabilnost ovog dela Evrope“, podvlači on.

Bečić kaže da formiranje takozvane vojske Kosova predstavlja „samo još jedan korak u zaokruživanju i ostvarivanju projekta Velike Albanije, sa ciljem proterivanja preostalih Srba, stvaranje etnički čiste kvazi države legla korupcije i organizovanog kriminala“.

„Treba li mi da podsećamo Evropu i Ameriku da stvaraju vojsku i državu na teritoriji Balkana sa koje je potekao najveći broj boraca Islamske države? Bahati potezi Prištine u prethodnom periodu pokazuju da njihovi sponzori Amerika i Velika Britanija svesno ignorišu međunarodne pravne mehanizme za rešavanja Kosovskog problema radi nove destabilizacije na Balkanu“, rekao je Bečić i apelovao na članice EU da ne ostanu slepe na ovakvo činjenje velikih sila.

(Tanjug)