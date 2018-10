Belen: Vučić gleda dalje od „prirodnog pretka“. . .

BEOGRAD – Predsednik Austrije Aleksander van der Belen izjavio je da je, posle godina zamora od proširenja EU, optimista, jer vidi novi entuzijazam, ali da političari na Zapadnom Balkanu hrabro gledaju u budućnost i shvataju da bez vizije, dijaloga, nema budućnosti.

On je, na otvaranju Beogradskog bezbednosnog foruma, primetio da je predsednik Vučić prvi vizionar koji je gledao dalje od „prirodnog poretka“ u kojem su Srbi i Albanci živeli decenijama.

Podsetio je da Austrija ima sopstvene probleme sa manjinom koruških Slovenaca, dodajući da Beč nije uspeo decenijama da reši ta pitanja.

Na Zapadnom Balkanu, prema njegovim rečima, treba hrabrosti da se predlože mir i dijalog umesto zamrznutog konflikta, i predsednik Vučić je, kako je podvukao, pokazao tu hrabrost, a to je mogao da vidi i na Evropskom forumu Alpbah.

„Biti hrabar nije samo zadatak političara i predsednika, već građani treba da podržavaju viziju dijaloga“, podvukao je on.

Van der Belen je istakao da je zagovaranje nacionalističkih tendencija pogrešna politika, te da sve zemlje članice EU i kandidati za prijem treba da daju doprinos jačanju Unije, a Srbija je ključna za približavanje regiona, kao i očuvanju mira i stabilnosti.

Priključivanje EU znači da temelji Unije treba da se ukorene u neko društvo pre ulaska.

„Bilateralni problemi, problemi oko granice, pomirenje, kako unutrašnje, tako i sa susedima, mora da bude postignuto pre članstva. Iz tog razloga zemlje koje teže ka EU moraju puno toga da urade, a ja se nadam da EU može i dalje da bude vizija i primer tih reformi“, naglasio je on. Van der Belen je naglasio da ideja da nacionalne države mogu da bolje prođu u svetu same, a ne u društvu, je veoma zastarela.

„Ekonomska moć, koukurentnost, međunarodni uticaj na svetskoj političkoj sceni je moguća samo zajedno, iako EU još nema tu globalnu težinu. Unija takva kakva jeste je mnogo veće od svake zemlje članice pojedinačno. Zagovaranje nacionalističkih tendencija je nestso pogrešno. Sve zemlje članice aktuelne Unije i kandidati za članstvo treba da budu pozvani da daju doprinos svojim vizijama koje prelaze nacionalne granice. Nijedna zemlja ne može da bude uspešna bez dobrosusedskih odnosa“, kazao je on.

Van der Belen je upitao „zasto biti nacionalistički patuljak, kada možemo biti džinovi mira i blagostanja“.

Ukazao je da je EU, ako ništa drugo, obezbedila 70 godina mira na teritoriji svojih članica, postigla je garanciju za obezbeđivanje osnovnih ljudskih prava, visokog standarda života, a i dalje nastavlja borbu za jednake prilike za sve.

„Ima naravno mnogo porblema unutar EU, imamo mnogo domaćih zadataka koje predstoje, moramo biti inovativniji i uspešniji. Moramo da budemo u prilici da osmislimo spoljnu politiku koja će biti ozbiljne shvaćena u svetu, što do sada nije bio slučaj. Ali to ne zavisi od čoveka, to jest žene, koja to pokušava u okolnostima u kojima je to nemoguće uraditi. Ne trebaju reforme samo Zapadnom Balkanu, već i EU“, naglasio je on.

Van der Belen je izrazio uverenje da EU može biti snažna samo dok je jedinstvena.

„Možemo da odgovorimo na izazove samo zajedničkim snagama. Nema nikakvog navodnog prirodnog reda kojem možemo da se vraćamo, već samo budućnost na kojoj možemo zajedno da radimo. Moramo mnogo više da investiramo u izgradnju mira, možda i više nego što investiramo u fizičku infrastrukturu. Šta će nam putevi i mostovi ako ih ljudi ne korste za saradnju“, rekao je on.

Van der Belen je istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić preduzeo mnogo važnih koraka u pravom smeru radeći na političkoj i privrednoj saradnji sa mnogima.

„Srbija igra važnu ulogu u regionu. Doziveli smo izuzetan napredak u regionu i svi mi, aktuelne članice EU, moramo da gradimo dalje na onome što je postignuto“, objasnio je on.

Van der Belen je rekao da uključenje Zapadnog Balkana u EU zahteva hrabrost i viziju na obe starne, kako kandidata, tako i članice Unije.

„Imamo teorije, utopije o promenama, ali kada uslede onda smo iznenađeni, razbežimo se u strahu, parališe nas ideja da naš prirodni red biti promenjen. I u zapadnoj Evropi, na Zapadnom Balkanu imamo tendenciju da proglasimo nepromenljivo stvrai kao rešenje, bežimo od traženja boljih rešenja“, istakao je on.

Van der Belen je naglasio da ne želi nikome na Zapadnom Balkanu da drži predavanja, jer zna za sve probleme koji postoje u EU.

„Zemlje Zapadnog Balkana doživele su velike privredne i političke promene. Mnogi izazovi i problemi, ratovi, ekonomske krize, značajne demografske promene. Sve zemlje, regiona a tako i Srbija preduzele su reforme, neke jako teške za sprovođenje, a neke još teže od njih, a perspektiva za pridruživanje EU postojala je sve stvarnija“, ukazao je on.

Van der Belen je istakao da Srbija i Zapadni Balkan treba da se uključe u promene u EU pre nego što se priključe Uniji.

Ukazao je da, pošto Austrija predsedava aktuelno EU, a jedan od prioriteta joj je Zapadni Balkan, on je želeo da posetom regionu podvuče te odnose.

Posebno je naglasio specijalne i važnost odnosa sa Srbijom, ističući da je Srbija ključni faktor stabilnosti i mira u ovom regionu, ali i celog puta Zapadnog Balkana u EU.

Inače Van der Belen je najavljen, od strane moderatora skupa, kao predsednik ne samo Austrije, već i EU, na šta je rekao da je „preterano da je predsednik svih, jer je dovoljno teško biti predsendik Austrije“.

