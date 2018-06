Beograd: Svi odbornici za jednokratnu pomoć od 30.000 dinara za treće dete

Skupština grada Beograda danas je jednoglasno donela odluku da žena koja rodi treće dete od grada dobije 30.000 dinara.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević rekla je da je od početka godine 6.388 žena dobilo pomoć grada i da je ukupna vrednost te, jednokratne isplate bila oko 93,5 miliona dinara.

Ona je rekla da je odluka o 30.000 dinara za treće dete samo dodatak već postojećim merama grada i objasnila da će žena koja rodi treće dete dobiti 40.000 dinara, 30.000 za treće dete i 10.000 za rodjeno dete.

Stanisavljević je dodala da socijalno ugrožene porodilje u Beogradu imaju pravo na pomoć od 25.000 dinara.

„Redovno izmirujemo ta davanja. Ne kasnimo ni dan“, rekla je Stanisavljević.

Odbornica liste „Dragan Djilas – Beograd odlučuje, ljudi pobedjuju“ Ljiljana Jovčić rekla je da ta lista podržava svaku meru koja vodi podsticaju radjana i da su sva novčana sredstva dobrodošla, ali da nisu dovoljna.

„Apelujem da u buduće da ova novčana davanja budu veća nego što smo to sada propisali“, rekla je Jovčić.

Ona je pitala da li će majka koja u trećoj trudnoći rodi blizance dobiti pomoć samo za treće dete ili za oba.

Stanisavljević je rekla da će ona dobiti 30.000 za treće dete i po 10.000 po rodjenom detetu i da će to ukupno biti 50.000 dinara.

Skupština je sa 12 glasova protiv izglasala i mere pomoći investitorima – da gradonačelnik organizuje radnu grupu za savet i pomoć investitorima koji ulažu više od 50 miliona evra i pomoć pri registraciji za one koji ulažu 10 miliona.Jednoglasno i o ćiriličnim natpisimaSkupština grada Beograda jednoglasno je danas usvojila odluku da firme koje istaknu naziv na ćirilici dobiju popust od pet odsto, ako zakupljuju prostor od grada.

Predlog smanjenja cene obrazložio je gradski funkcioner Andrija Mladenović, koji je rekao da je to način da se u glavnom gradu ćirilica podrži i da se podrži upotreba ćiriličkog pisma.

„Grad će izgledati mnogo lepše. To će i stranim turistima dati jednu lepu sliku našeg grada. A to je i način da podstaknemo naše ustanove da se zaštiti ćirilica. Ovo ne znači da pokušavamo da latinicu stavimo u drugi plan“, rekao je Mladenović.

Odbornik sa liste „Dragan Djilas – Beograd odlučuje, ljudi pobedjuju“ Borko Stefanović rekao je da podržava takvu odluku, jer je predloga jako dobar, ali da ima nekoliko pitanja, jer ne bi želeo da „Beograd izgubi kosmopolitski duh koji ga krasi“.

On je pitao da li će oni koji istaknu naziv i na ćirilici i na latinici imati popust i da li će biti nekih uslovljavanja.

„Onaj ko stavi oba pisma ostvaruje pravo na popust“, rekao je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

Andreja Mladenović je rekao da grad nema mogućnosti niti želi da bilo koga uslovaljava.

„Starbaks i Mekdonalds imaju svoje nazive na ćirilici u zemljama u kojima je to službeno pismo. Ako oni procene da je to u njihovom interesu, mislim da će to biti prihvaćeno. Može da se istakne naziv i na oba pisma“, rekao je Mladenović i ponovio da to nije obaveza, već vid podsticaja.

(Beta)