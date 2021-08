Beogradski SSP pozvao Vesića da objavi ko je sve projektovao linije metroa

Stranka slobode i pravde (SSP) pozvala je danas zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da objavi ko je sve bio u timu koji je projektovao linije budućeg metroa.

Predsednica beogradskog odbra SSP Mila Popović je u saopštenju zatražila da budu objavljena imena i prezimena kao i biografije onih koji su to radili.

Popović je to zatražila povodom Vesićeve izjave da je linije metroa definisao tim od više stotina medjunarodnih stručnjaka oslanjajući se na studije i modele koji su uradjeni od 2015. do danas.

„Pošto su tako projektovanim linijama srušili sve što je nauka ikada u svetu rekla o metrou, objavite javno ko čini taj tim, imenom i prezimenom i njihove biografije“, navela je ona.

Popović je izrazila sumnju u jedinstven stav tima.

„Moram Vam priznati da je zaista neverovatno da se stotine ljudi nalazi u jednom timu i da se saglase o liniji metroa u Beogradu, baš do jednog, i da baš nijednom od tih vaših stručnjaka ne smeta da se prva linija pravi iz predela vodoizvorišta koji nije naseljen?!“, rekla je ona.

Popović je navela da su „sve studije metroa ikada radjene predvidele dve linije u Beogradu i to od Tvorničke do Ustaničke, i od Vidikovca preko Banovog brda do Karaburme“.

Dodala je da linije metroa moraju da se ukrštaju tamo gde je velika frekvencija putnika a to znači u centru Beograda, a ne, kako je ukazala, kod Beograda na vodi kao što je sada predvidjeno.

Navela je i da se linije metroa prave tamo gde ima ljudi i gde će neko od njih imati koristi.

„Sada predvidjene linije ne prate taj plan, a prva linija kreće iz mesta gde ne postoje ljudi sada nego su tek u planu, ako ikada počne da se realizuje plan izgradnje Makiškog polja“, rekla je ona.

Dodala je da taj plan „sam po sebi ugrožava vodoizvorište Beograda“ i da , kako je ukazala, „nikako ne bi smeo da se sprovodi na način na koji je vlast zamislila“.

Ocenila je i da predvidjene linije metroa neće rešiti saobraćajne probleme.

„Ne samo da te linije metroa neće rešiti problem saobraćaja u Beogradu jer nisu realne, već i koštaju za sada 2,5 puta više od linija koje su predviđene planom iz 2012. „, rekla je ona.

Pozvala je zamenika gradonačelniak da se „ne šali“, sa stvarima poput metroa, te navela da planira da „potkopava Beograd“.

„Nemojte se šaliti sa ovakvim stvarima. Vi koji jednu ulicu ne možete da rekonstruišete više od dve godine, planirate da potkopavate Beograd i da osiromašite gradjane sa enormnim iznosima“, navela je Popović.

(Beta)

