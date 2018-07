Besplatni lekarski pregledi povodom Dana sanitetske službe

BEOGRAD – Povodom Dana sanitetske službe, Uprava za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane danas je organizovala besplatne specijalističke preglede za građane u Vojnomedicinskom centru Karaburma, Vojnoj bolnici Niš i Vojnoj bolnici Novi Sad.

Za besplatne lekarske preglede, koje vojne zdravstve ustanove 13. put organizuju u poslednjih godinu dana, prijavilo se oko 700 građana, od čega oko 290 u Beogradu, oko 160 u Nišu i više od 180 u Novom Sadu.

Za specijalističke preglede mogli su se prijaviti svi zainteresovani sugrađani, uključujući i one koji nemaju zdravstveno osiguranje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Upravnik Centra vojnomedicinskih ustanova Beograd pukovnik dr Slavoljub Staletović je s upravnikom VMC Karaburma dr potpukovnikom Milanom Mladenovićem obišao tu zdravstvenu ustanovu.

Staletović je istakao da je reč o akciji koja se u vojnim zdravstvenim ustanovama organizuje povodom Dana sanitetske službe, a uz saglasnost ministra odbrane Aleksandra Vulina.

„Tim povodom besplatne specijalističke preglede organizujemo u tri naše vojnozdravstvene ustanove u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, odnosno VMC Karaburma. Odziv građana je izuzetno veliki u svim ovim vojnozdravstvenim ustanovama, a mi smo uspeli, zahvaljujući kapacitetima koje imamo, da registrujemo oko 700 pacijenata, rekao je pukovnik Staletović, dodavši da je reč o petoj akciji koju organizuje Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd od početka godine, te da je evidentno da građani imaju potrebe i želje da dođu i da se pregledaju kod naših stručnjaka.

Prema rečima upravnika VMC Karaburma oko 290 građana Beograda i okolnih mesta prijavilo se danas za besplatne lekarske preglede u toj zdravstvenoj ustanovi koji će dobiti usluge lekara osam specijalnosti, a biće u prilici i da urade dijagnostičke procedure poput ultrazvuka abdomena i srca.

„Do 10 časova pregledali smo oko 30 odsto zakazanih pacijenata i do sada nismo evidentirali nikakakve problemne u radu. Inače, interesovanje je bilo izuzetno veliko, pa je većina slobodnih termina već prvog dana bila zakazana“, rekao je Mladenović, izrazivši nadu da će ista akcija biti ponovo organizovana kako bi svi zainteresovani imali prilike da dobiju medicinske usluge vojnih lekara.

On je istakao da su današnju akciju pomogli i lekari VMC Novi Beograd, posebno radiolozi, s obzirom na to da je interesovanje za ultrazvučnu dijagnostiku bilo najveće.

U Vojnomedicinskom centru Karaburma Beograđani su bili u mogućnosti da se besplatno pregledaju kod interniste, kardiologa, neurologa, otorinolaringologa, fizijatra, ginekologa, dermatologa, pulmologa i oftalmologa.

U Vojnoj bolnici Niš svim zainteresovanim sugrađanima usluge su pružali specijalisti kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, neurologije, opšte hirurgije, oftalmologije, otorinolaringologije i urologije, dok su Novosađani u Vojnoj bolnici imali priliku da se pregledaju i konsultuju s kardiolozima, nefrolozima, pulmolozima, dermatolozima, opštim hirurzima, ginekolozima i neurolozima.

U okviru besplatnih pregleda vršene su osnovne analize krvi, određivanje nivoa šećera u krvi, EKG, radiografska snimanja, ultrazvučni pregledi, kao i druge dijagnostičko-terapeutske procedure, ali isključivo po indikacijama lekara specijalista.

Mnistarstvo odbrane krajem prošle i početkom ove godine u više navrata otvorilo je vrata svojih zdravstvenih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Vranju i Bačkoj Topoli tokom kojih su vojni lekari-specijalisti pregledali više hiljada građana Srbije pružajući im vrhunske zdravstvene usluge.

Akcija besplatnih pregleda građana i dalje nailazi na veliko interesovanje u svim gradovima u kojima je bila organizovana, najpre zbog profesionalnosti i kvaliteta rada zaposlenih u vojnim zdravstvenim centrima, a zatim i mogućnosti da se u jednom danu odrade pregledi na koje se neretko čeka i mesecima.

(Tanjug)