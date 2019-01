Bez kompromisa o KiM – tragedija iz koje izlazimo poraženi

BEOGRAD – Isitina je da na Kosovu nije sve albansko i istina je da na Kosovu nije sve srpsko i istina je da moramo da postignemo kompromis, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uveren da će „onaj ko to ne razume uvesti Srbiju u najveću tragediju iz koje ćemo izaći poraženi, gore poraženi nego ikad“.

„Ako to ljudi ne razumeju, a vidim da ne razumeju, ja takođe s tim nemam problem. Ali, ja da vodim politiku u budućnosti koja će Srbiju da uvede u najteže tragedije, ja to neću“, poručio je on u intervjuu za „Espreso“.

Srbiji ću da podižem nacionalni ponos i nacionalno dostojanstvo, da dobijemo više nego što smo imali ranije, dodao je on.

„Mnogo više nego što smo imali u vreme onih koji su sve pogubili. Da zaštitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, ali i na svim drugim mestima. Da se Srbi podignu i osecaju da su svoj na svome i da imaju zaštitu svoje Srbije. A da uvodim Srbiju u ratove i sukobe iz koijh ne možemo da izademo kao pobednici, to neću“, ističe predsednik Vučić.

Upitan da li bi mogao konrektnije da objasni termin razgraničenje Kosova, Vučić odgovara da to nikad nije rekao na taj način, već da je govorio o uspostavljanju granice između nas i Albanaca…

Na konstatciju novinara da ako uspostavimo granicu to znaci da smo ih priznali, on kaže:.

„Čekajte, čekajte, moje pitanje za vas je: da li vi mislite da ovako možemo još sto godina? Da li vi hoćete da rešite problem ili nećete? Hoćete da ga ostavimo vašoj i našoj deci, hocete da oni sutra idu u rovove? Ja ne bih voleo da moje dete ide u rov. Ja bih želeo da moje dete, i jedno i drugo i trece, mogu da razmišljaju o tome kakvu ce buducnost da imaju, i ovo koje je sad za vojsku od 21 godine i ovaj mali s godinu i po dana.“

Šta je to što Srbija ima na Kosovu, pita on, s ozbirom da je, kaže, slušao priče kako je najgori i najveći izdajnik i to od ljudi u čije vreme je Kosovo dobilo nezavisnost.

Podseća da je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine.

„A kako je to izgledalo? Jedan je otišao u Rumuniju, drugi je održao protest ovde koji se završio opštom medijskom agonijom oko patika za Kosovo, da vas podsetim. Je l tako bilo?“, dodaje Vučić.

Navodi da smo potom, 2009. Srbe izbacili iz UN i uveli u Evopu i evropske poregovorea, 2010. godine se dogodila najkatastrofalnija odluka – da uputimo pismo Medunarodnom sudu pravde i pitamo da li je deklaracija o proglašenju kosovske nezavisnosti ilegalna ili ne i dobijemo odogovor da nije ilegalna.

„Da su Albanci bili pametni, na Savetu bezbednosti da su se samo toga držali, a ne onog gde sam ih docekao i uhvatio i lako ih pobedio, Ahtisarijevog plana i svega drugog, nama bi bilo mnogo teže“, konstatuje Vučić.

„Još čuvam delić odgovora i neću vam ga reći sad, da bih mogao Albancima da odgovorim na međunarodnoj sceni kad budu potegli sledeći put, ali su nam tu odgovori najtanji. Odgovori su nam najtanji zahvaljujuci odgovornosti onih koji bi danas nekom da sole pamet“, dodao je on.

Navodi da je strateško pitanje u vezi sa Kosovom, i da se oko toga svi slažu, da imamo mir i da onda ne postoji drugačije rešenje osim da postignemo neki sporazum.

Na pitanje kakav sporazum, kaze:

„Ma, bilo kakav sporazum da imamo, koji će da prihvate Srbi i Albanci, to donosi mir. Drugačije mira nema, razumite to. Razumite me ljudi i ponašajte se odogovorno svi i shvatite da je to jedino što je moguće.“

Ako nemate sporazum Albanci će biti još nervozniji, upozorava Vučić.

„Oni su mislili da su sve završili još 2008. A onda je neki Vučić čudom čuda u 2013. godini uspeo ponovo da vrati Srbiju u igru i zato su nervozni. Zato sad hoće da završavaju sve to. Ja vas pitam, a šta cemo da radimo? „, upitao je Vučić.

On kaže da se ne plaši ni albanske vojske, ni bilo koga.

Na pitanje da li ga pogađa kada čuje: „Vučića Zapad drži dok ne potpiše predaju Kosova, a onda će ga pustiti niz vodu“, odgovara:

„Mene Zapad drži? Slušao sam i kako me mrzi Rusija, pa sam se više puta sreo s Putinom nego svi predsednici i premijeri Srbije pre mene zajedno. Je l to činjenica ili nije?“

Upitan koju će odluku doneti u slučaju da nas EU pritisne da moramo da se distanciramo od Rusije ističe da se nećemo distancirati od Rusije.

„Ko zna kako se menjaju stvari u svetu, ko zna šta će biti do maja ili juna sledeće godine, a ne šta će biti u narednih šest ili sedam godina. Srbija ima dobre odnose s Rusijom i neće da ih kvari. Srbija se nalazi na evopskom putu i ja to ne krijem nigde, pa ni u Moskvi. A to što ćete vi da mi kažete – srušite svoje odnose s Rusijom. A što da ih srušimo? Vi da gradite Severni tok, a mi ne možemo da gradimo Južni tok? Što?“, kaže Vucičh.

„To je zato što su oni veliki a mi mali“, objašnjava srpski predsednik i dodaje da tu vrstu argumentacije neće da prihvati:

„Tako sa mnom ne može da se razgovara, ni u Briselu, ni u Berlinu, niti bilo gde drugde“.

(Tanjug)