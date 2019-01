BG: Sneg otežava saobraćaj, skraćeno više linije GSP

BEOGRAD – Jak sneg koji je sinoć počeo da pada u Beogradu, na kolovozima je formirao pokrivač od nekoliko centimetara, što otežava odvijanje saobraćaja i izaziva povremene zastoje na prometnim saobracajnicama.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojicic kazao je za TV Prvu da je prognoza meteorologa bila nešto drugacija, odnosno da se ocekivalo manje snega.

„Gradske službe su konstantno u četvrtom stepenu pripravnosti. Sve službe rade i prekovremeno i daju sve od sebe da se ublaže problemi“, kazao je on.

Kako prenosi B92, gradske službe su u cetvrtom stepenu pripravnosti, što znaci da glavni grad čisti 1.600 ljudi i oko 300 mašina.

Zbog snega je došlo je do izmena i skraćenja trasa na nekoliko autobuskih linija, a i trolejbuske i tramvajske linije ne saobracaju dobro.

Dosta linija je skraceno od jutros zbog snega. Linije 4, 20, 307 su skracene sve do stare okretnice Vinca, od 4.30 casova skracena je linija 304 i 305 do Bolecke farme, dok su od 5.50 casova skracene liinije 65, 70, 77, 82 zastoj u ulici Nikole Dobrovica na Bežanijskoj kosi. Takode, od 6.00 casova linija 3A je u zastoju u Gardijskoj, od 06.15 casova 65, 66 i 74 su u zastoju u ulici Veljka Dugoševica, od 6.10 casova linija 57 u Kneza Višeslava, od 06.30 casova je skracena linija 303 do Zaklapace, od 06.35casova linija 305 skracena do Bolecke farme i od 06.50 casova linija 302 skrecna do Grocke – rekli su za Blic u GSP-u.

(Tanjug)