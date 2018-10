Biber: Ne očekujem dogovor BG-PR sledeće godine

NOVI SAD – Profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florijan Biber istakao je da ne očekuje dogovor Beograda i Prištine u 2019. godini i ocenio da „ne treba na silu pokušavati naći neko rešenje“ koje bi, kako kaže, bilo „mrtvo slovo na papiru“.

On je, gostujući na Radio televiziji Vojvodine, kazao i kako se u odnosu na očekivane izbore u evropskim institucijama i eventualnu nestabilnost na Kosovu, ne može očekivati dogovor, jer bi, kako smatra, u takvim okolnostima „moglo doći do razočarenja“ u smislu implementacije tako postignutih dogovora.

Komentarišući poziv Evropskoj uniji i njenim zvaničnicima da se ne prihvati „razgraničenje“ kao moguće rešenje pitanja Kosova, a koje je poslao zajedno sa Vetonom Suroijem, Volfgangom Išingerom i drugima, Biber odgovara kako je protiv etnički čistih granica.

„Ako etničke granice budu državne granice, šta je sa Srbima ili Albancima koji žive sa ‘one’ strane granice“, zapitao je Biber.

On je naveo i da je kosovski predsednik Hašim Tači veoma nepopularan na Kosovu, da je 80 odsto stanovnika protiv tog plana i upitao „kako je moguće sprovesti tako radikalno rešenje bez podrške“.

On smatra i da bi u slučaju eventualnog dogovora o razgraničenju pritisak za stvaranje tzv. Velike Albanije samo rastao.

Biber dodaje i da sledeće godine, s obzirom na izbore za sva tela u Evropskoj uniji, proširenje EU sigurno neće biti prioritet.

„Pridruživanje neće biti prva tačka na dnevnom redu, nije jasan odnos snaga, možda se očekuje puno populističkih stranaka“, navodi Biber.

Proširenje na zemlje Zapadnog Balkana, smatra, nije popularno jer se puno misli na Tursku i građani EU se, iz puno razloga, plaše da Turska ne pristupi EU, zaključio je Biber.

Florijan Biber bio je učesnik današnjeg Beogradskog bezbednosnog foruma u Beogradu.

(Tanjug)