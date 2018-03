Bilt pozvao EU da pojača napore u regionu

Bivši švedski premijer Karl Bilt posle razgovora u Beogradu s predstavnicima državnog vrha, pozvao je danas Evropsku uniju da više učini za napredovanje regiona Zapadnog Balkana.

„Hitno prevazići sadašnju krizu i pojačati dijalog Beograd-Kosovo. EU i drugi moraju pojačati napore za napredovanje regiona. Uvek postoji rizik da sklizne u stare navike“, naveo je Bilt na Tviteru na kraju posete Beogradu.

Kopredsedavajući Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR) se tokom kratke posete Beogrdu, koju je ocenio kao „brzu, ali poduktivnu“, sastao s premijerkom Anom Brnabić i s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Bilt je posle sastanka s Vučićem ocenio da na putu ka EU treba prevazići bilateralne sporove.

„Doručak i razgovori Evropskog saveta za spoljne poslove s predsednikom Srbije Vučićem. Put napred ka članstvu u EU. Prevazići bilateralne sporove. Otvoriti se za snažan rast“, naveo je Bilt na Tviteru.

U poruci posle sastanka s Anom Brnabić, Bilt je ocenio da članstvo u EU može voditi Srbiju ka napretku.

„Posle razgovora sa srpskom premijerkom Anom Brnabić pregledali smo stare zastave zemlje. Ali zastava EU vodi Srbiju napred“, naveo je Bilt na Tviteru.

Bilt je od 1991. do 1994. bio premijer, a od 2006. do 2014. ministar spoljnih poslova Švedske. Od 1995. do 1999. bio je visoki predstavnik medjunarodne zajednice za BiH.

(Beta)