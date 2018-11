Biro za koordinaciju službi bezbednosti danas o KIM

BEOGRAD – Biro za koordinaciju sluĹľbi bezbednosti sastaće se danas u Beogradu, a tema će biti aktuelna situacija sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju, potvrdio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović koji će predsedavati sednicom.

On je najavio da će na sednici biti reÄŤi o stanju bezbednosti u celoj zemlji, o tome što je uraÄ‘eno u vezi sa Interpolom, kao i šta Srbija dodatno moĹľe da uradi, ali i o drugim temama vaĹľnim za bezbednost naše zemlje i graÄ‘ana.

Stefanović je za TV Pink istakao da će se pokazati da „srpski aparat bezbednosti itekako ume da odgovori na sve izazove koji su pred nama“.

Prema njegovim reÄŤima, neizostavna tema sednice biće moguća promocija kosovske vojske koju je Priština najavila za 28. novembar, kada se obeleĹľava Dan albanske zastave.

„Svakako da će to biti jedna od tema, jer je to u velikoj meri kršenje svega što moĹľete da zamislite. I rezolucije 1244 i internih dokumenata prištinskih institucija, Briselskog sporazuma, garancije koju je dao NATO… Ne znam šta bi sve bilo prekršeno time i to bez glasova Srba sa KiM što je ÄŤak i po zakonima koje je Priština donosila nemoguće“, naglasio je Stefanović.

Sve to što se dešava, kako je kazao, ukazuje na to da ne postoji želja da se napravi suštinski iskorak i normalniji život na KiM i to ne od strane Srba i Beograda, već Prištine.

„Ovakva vrsta bahatog ponašanja i prikrivenih pretnji da će ta vojska biti rasporeÄ‘ena i na severu, samo moĹľe da izazove nestailnosti u regionu. To samo moĹľe da utiÄŤe na stvaranje dodatnih tenzija, strah kod srpskog stanovništva“, upozorio je ministar.

On je istakao da je bez obzira što Srbija mora da bude neuporedivo odgovornija od svih ostalih i da pokaĹľe da je na drĹľavotvoran naÄŤin spremna da odgovori izazovima, jedno sigurno – da neće biti dozvoljen bilo kakav pogrom srpskog stanovništva.

„Srbi neće doĹľivljajavti proterivanja, paljenja kuća, ubijanje srpske dece, to se svakako neće dogoditi“, kazao je ministar.

On je naglasio da se nada da „ipak postoje oni ljudi koji su odgovorni, a koji shvataju da bi takva vrsta provokacije i kršenja svega dogovorenog bila na štetu svih i da će uz pomoć odgovornih ljudi moći da se spreÄŤi neka veća tenzija i veće zlo“.

(Tanjug)