Biver: Srbija ima suvereno pravo da kupuje naoružanje

BEOGRAD – Lider NS Vuk Jeremić navodi da bi Srbija mogla potpasti pod američke sankcije zbog nabavke ruskog oružja, a britanski vojni analitičar Pol Biver ističe da Srbija, kao svaka suverena zemlja, ima pravo da kupuje naoružanje od druge suverene države.

„Imate tri legalna načina na koji se kupuje naoružanje – država od države, oružane snage od oružanih snaga i kompanija od kompanije. To su tri kanala kojima se to obavlja. Sve dok nijedan od aktera nije na ‘crnoj listi’, sve dok u igri nisu mito, korupcija i prinuda, to je savršeno normalna transakcija“, rekao je britanski ekspert za Radio Slobodna Evropa.

Biver ocenjuje da se mora voditi računa da jedna zemlja naoružanjem ne ugrozi druge zemlje regiona, tako što će nabaviti oružje kojim dominira.

„Recimo, ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu, recimo, Grčka, Makedonija ili Italija, S-300, primera radi, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bile alarmirane samo Sjedinjene Države, nego i NATO“, kaže Biver i dodaje da ne vidi zašto bi SAD bile nezadovoljne ako se radi o oružju za odbrambene svrhe ili doprinos koalicionim snagama.

Biver dodaje da se, naravno, može postaviti pitanje da li bi Srbija novac trebalo da troši na nešto drugo, umesto na oružje, ali, ističe, to je stvar Srbije i njene politike.

On objašnjava da je jedini problem ako je proizvođač ili prodavac oružja na „crnoj listi“.

Ukoliko bi Amerikanci otkrili da je u nabavci oružja, u svakom, pa i u slučaju Srbije, reč o nečem nelegalnom, o podmićivanju ili nepoštovanju međunarodnih normi, oni bi tada reagovali.

(Tanjug)