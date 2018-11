Blagojević: Neki se bune, a ne kandiduju projekte

BEOGRAD – U pojedinim nerazvijenim opštinama u Srbiji realizovani su projekti ukupne vrednosti i od po milion evra, izjavio je danas direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević i poručio da Kancelarija nema ambiciju da sama bira projekte koji će se realizovati, već to prepušta lokalnim samoupravama.

„U Žabarima, koji su nerazvijena opština, imamo pet-šest realizovanih projekata, u Plandištu imamo projekte vredne milion i po evra, pa sve do razvijenih opština, među kojima je i Pirot, gde smo završili škole, a radićemo i opštu bolnicu, koja je ozbiljan projekat“, rekao je Blagojević na skupu „Teritorijalno upravljanje u Srbiji“ koji je organizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj.

Naveo je da projekti postaju sve kompleksniji kako vreme protiče, a da li će opština biti bolja ili lošija u onome što radi u saradnji s Kancelarijom, ne zavisi, dodaje, od nivoa razvijenosti opštine i njenog geografskog položaja, nego isključivo od ljudi koji opštinom upravljaju.

Naveo je da je u više od 100 opština vidljiva promena kada je reč o javnim objaktima koji se obnavljaju, a da postoje i one opštine koje nisu dobile ništa zato što nisu kandidovale projekte.

„Dogodilo mi se u više navrata da mi se u kancelariji ‘nacrta’ predsednik opštine i kaže ‘gledam, podobijaše boga oca, a ja ništa’. Ja ga pitam ‘a šta si tražio’, on me pita ‘a kad’. Tu je problem, jer on i ne zna da postoji poziv koji ide periodično prema opštinama da kandiduju prioritetne projekte za realizaciju. Ima predsednika opština koji to ne znaju“, kaže Blagojević i dodaje da je veliki broj opština koje su agilne i rade i kojima Kancelarija pruža tehničku pomoć u izradi projekata.

O decenijskom iskustvu u izradi i realizaciji projekata govorio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji kao problem ističe nedostak kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje projekata, kao i nerešene imovinsko-pravne odnose.

„Desetogodišnja vežba u učestvovanju u raznim projektima daje rezultate. Sada u Pirotu više nemamo višemilionske projekte koji čekaju na realizaciju. Pokrenili smo novi talas izrade projektne dokumentacije“, rekao je Vasić.

U planu je, kaže, obnova bolnice u Pirotu koja je regionalna, a čija rekosntrukcija će koštati čak i 15 miliona evra, te da još nije urađena projektna dokumentacija.

„Da bi došli do nekog većeg novca, sve lokalne samouprave moraju da odvajaju sredstva za projektnu dokumetaciju“, poručuje Vasić.

Naveo je da je Pirot u poslednjoj deceniji sproveo oko 20 projekata koje je EU finansiralasa četiri miliona evra u obasti infrastrukture i druge piroritetne objekte.

Tako je, dodaje, realizovano nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, kao što je izgradnja sanitarne deponije, revitalizacija vodovodne mreže, izgradnja energane i potpuna rekonstrukcija toplovodne mreže.

Na skupu „Teritorijalno upravljanje u Srbiji“ bilo je reči o nedavno osnovanoj Mreži za teritorijalno upravljanje u zemljama Zapadnog Balkana, čiji su članovi nevladine organizacije iz regiona, među kojima je i NALED.

Na skupu je istaknuto da su teritorijalno upravljanje i teritorijalni razvoj jedan od izazova na putu ka EU.

(Tanjug)