Blic: Majka – Lekari odbili da pregledaju dete, DZ negira

KRAGUJEVAC – Nesvakidašnji incident dogodio se danas u kragujevačkom dečjem dispanzeru, kada je majka bolesne devojčice počela da snima zaposlene, tvrdeći da su odbili da joj pregledaju dete, piše „Blic“.

S druge strane u Domu zdravlja navode da detetu nije uskraćena medicinska nega. Kako su naveli, dete je odmah pregledano, ali je majka tražila dupli pregled.

Povodom ovog slučaja Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u ovaj kragujevački Dom zdravlja, saznaje „Blic“, a prema zvaničnom saopštenju te zdravstvene ustanove, u njoj će biti sproveden i vanredni unutrašnji strucni nadzor.

„Lekari odbijaju da prime dete pod temperaturom sa teškim dijagnozama i kažu da je takva procedura. Dete nije pregledano jer nije pacijent lekara kod kod smo došli“, napisala je na Fejsbuku Violeta Cvetković, majka bolesne devojčice, i priložila snimak iz Doma zdravlja u Kragujevcu.

Ona je za „Blic“ ispričala da je dovela svoju kći Ružicu staru 20 meseci „sa temperaturom većom od 39 stepeni“. Međutim, u to vreme njen izabrani lekar nije bio tu, jer radi u drugoj smeni.

„Pre tri dana sam dovela dete kod dr Dragana Vukajlovića koji je njen izabrani lekar. Dao je terapiju, ali nije joj bilo bolje. Zato sam jutros došla sa bolesnim detetom ponovo. On nije radio, čekala sam da se završi pauza, i onda sam otišla kod doktorke Nade Ilić, koja je ranije bila njen lekar. Ona nije htela da je primi, jer je bila zauzeta“, tvrdi majka.

Cvetković priznaje da su joj nudili drugog dokora, Bobana Čupića, ali da ona nije htela kod njega, jer, kako navodi, „misli da nije stručan“.

„Doktorka Nada je bila njen prvi lekar, ali je ona često bila na bolovanju, pa smo je zamenili. Kada je odbila da mi pregleda dete, odvela me je kod načelnice. I tada sam počela da snimam“, kaže Violeta, koja tvrdi i da je nakon incidenta otišla kod privatnog lekara i platila pregled 3.000 dinara.

„Inače sam nezaposlena majka, i tvrdim da nije u redu da lekar kome verujete neće da pregleda dete, i da imam pravo da kći ne dajem svakome u ruke“, kaže za „Blic“ Violeta Cvetković.

Dok majka devojcice tvrdi jedno, iz Doma zdravlja u Kragujevcu kažu drugo.

Ističu da je dete pregledano, a da je majka iz nekog svog razloga „uznemirila druge pacijente, i da je vređala lekare i snimala po dispanzeru bez dozvole“.

Portparolka Doma zdravlja Danijela Petrović kaže da je „majka dovela dete u prepodnevnu smenu, kada ne radi njen izabrani lekar“.

„Svako dete sa temperaturom se odmah prima, i pregleda se hitno. Zato je njenu ćerku pregledao dr Boban Čupić. Dodelio je terapiju i sve je bilo u redu. Dokazi za to postoje u zdravstvenoj evidenciji, u kartonu pacijenta. Međutim, ona je onda htela da je pregleda i doktorka Nada Ilić. I kada je ona to odbila, jer to nema nikakvog smisla, ta žena je počela da pravi haos“, tvrde iz Doma zdravlja.

Petrović kaže da je majka bacala pečate po ordinaciji, vikala, vređala, pretila i snimala, te da su svi bili u čudu.

„Lekari su svoj posao odradili, i nije nam jasno zbog čega je žena tako reagovala“, kaže ona.

Dom zdravlja je saopštio i da će zbog neovlašćenog snimanja i objavljivanja tog snimka bez saglasnosti, podneti prijavu, a kako „Blic“ navodi pozivajući se na nezvanična saznanja, doktorke sa snimka već su protiv majke podnele prijavu policiji.

(Tanjug)