Stefanović i Vučević traže od Vučića izbore

BEOGRAD – Visoki zvaničnici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Stefanović i Miloš Vučević traže od predsednika Srbije i stranke Aleksandra Vučića „hitne izbore“, piše beogradski „Blic“ u izdanju od petka.

Pozivajući se na neimenovani izvor, list navodi da je Vučić u sredu uveče održao štanak na kome je bilo više visokih funkcionera stranke, a da su Stefanović i Vučević bili „najglasniji da su izbori neophodni“.

„Njih dvojica su tražili da se ide na brze izbore. Njihov argument je da treba iskoristiti Vučićev rejting, da on treba da vodi listu jer je to način da se obezbede četiri godine potpunog mira do sledećih izbora“, kaže izvor „Blica“.

On je dodao da ih je Vučić saslušao, nije mnogo komentarisao „i deluje da nije prihvatio predlog“.

Vučević je za list potvrdio da je bio na sastanku, ali nije hteo da iznosi detalje, osim da su on i Stefanović izneli da je po njima „neophodno da se to uradi kako za budućnost Srbije, tako i za dalji politički rad SNS“.

Stefanović nije želeo ni da potvrdi ni da demantuje da je održan sastanak. „Bilo je više takvih sastanaka, ali nerado govorim o informacijama vezanim sa susrete s predsednikom. Konsultujemo se stalno, dogovoramo se“, rekao je Stefanović.

Vučić je juče na konferenciji za novinare potvrdio da je „imao sastanka s ljudima iz SNS-a u koje ima najveće poverenje“, ali nije želeo da otkrije ni ko je bio ni da li je doneta odluka u vezi s vanrednim izborima.

On je podsetio da su redovni izbori 2020., ali da „ako pritisak bude veliki i ako ljudi budu želeli izbore“ ne može da isključi mogućnost vanrednih izbora.

