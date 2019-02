Blic: Vlada formira novu firmu za Univerzijadu

BEOGRAD – Premijerka Srbije Ana Brnabić zatražila je od Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA) da se rok za davanje garancija države za organizovanje akademskih igara 2020. godine pomeri za 10 dana, piše sutrašnji „Blic“.

Brnabić je taj zahtev, kako navodi list, navela u pismu koje je toj organizaciji uputila 31. januara, što je bio termin koji nam je EUSA dala da se izjasnimo kako nam se ne bi oduzela ova manifestacija.

Razlog za traženje dodatnog vremena, kako je navela, jeste konsolidacija srpskih organizacionih kapaciteta, odnosno formiranje novog preduzeća za tehničku pripremu akademskih igara i imenovanje direktora.

Izlaz iz situacije u koju je država ušla zbog hapšenja Siniše Jasnića, smenjenog predsednika Univerzitetskog sportskog saveza Srbije i još aktuelnog direktora preduzeća „Evropske univerzitetske sportske igre 2020“, pokušava da se nađe formiranjem nove firme koja bi vodila ovu manifestaciju sledeće godine u Beogradu, navodi „Blic“.

Ako se to desi, onda bi to bilo treće preduzeće za potrebe tehničke pripreme Univerzijade, jer pored ovog koje je nelegalno formirao Jasnić, postoji još jedno koje je osnovala skupština Univerzitetskog sportskog saveza Srbije, koja jedina po zakonu i statutu to može i da radi, piše list.

(Tanjug)