Blinken: Sa srpskim predsednikom produktivan razgovor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Američki državni sekretar Entoni Blinken napisao je da je imao „produktivan sastanak“ sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Nemačkoj, gde se dvojica zvaničnika nalaze na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

„Razgovarali smo o značaju normalizacije odnosa sa Kosovom i ja sam preneo koliko cenimo nastavljenu srpsku podršku Ukrajini“, napisao je Blinken kasno sinoć na svom Tviter nalogu.

„Delimo želju Srbije za budućnost sa EU“, dodao je Blinken.

Had a productive conversation with Serbian President @AVucic today at the @MunSecConf. We discussed the importance of normalized relations with Kosovo and I conveyed our appreciation for Serbia’s continued support for Ukraine. We share Serbia’s desire for a future with the EU. pic.twitter.com/9isoAics6N

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2023

Vučić, koji prisustvuje Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sinoć je napisao na svom Instagram profilu posle sastanka sa američkim državnim sekretarom da su osim razgovora o odnosima Beograda i Prištine „potvrdili sve bolje odnose“ dve države.

Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram

Objava koju deli Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.