Bogosavljević: Nisam ni blizu siguran da će izbora biti

BEOGRAD – Direktor agencije Ipsos Srđan Bogosavljević i izvršni direktor CeSID-a Bojan Klačar nisu uvereni da će izbori biti održani početkom proleća kako mediji pišu, ali dodaju da je rekonstrukcija vlade vrlo verovatna.

„Nisam ni blizu siguran da će biti izbora“, rekao je Bogosavljević na TV Prva, dok je Klačar kazao da veruje da odluka o izborima nije doneta, a posebno ne da će oni biti 31. marta ili 14. aprila.

Bogosavljević je navode da su izbori izvesni povezao sa „dosta niskim kvalitetom medija“ i potrebom da „bombe – a izbori su postali velika tema“, stavljaju u prvi plan.

Ipsos, kako je podsetio, svakog meseca radi istraživanje rejtinga stranka, i trendovi rejtinga su dosta stabilni.

„Naprednjaci su dugo jako stabilni, na vrhu su, dugo imamo dve grupacije koje prelaze cenzus – skupina oko Dragana Đilasa koja nije brendirana i Socijalistička partija Srbija“, rekao je Bogosavljević.

Prema njegovim rečima, sve što se tiče izbora i dalje se vrti oko Aleksandra Vučića, i oko toga da li ga volimo ili ne.

„Sve se vrti oko Vučića, oni koji su za i oni koji misle da Srbija ide u dobrom pravcu, što je deprimirajuće za opoziciju. Imamo one protiv i one neutralne, ali ne i one koji će jasno kazati mi smo za EU ili NATO“, rekao je Klačar i dodao da nije siguran da briselski dijalog, koji se pominje kao jedan od razloga za raspisivanje odluke o izborima, ima ikakve veze sa tim.

Gosti su naveli da je istraživanje pokazalo da nikada nije bila tolilka opredeljenost građana da izađu na izbore, kao sada.

I Bogosavljević i Klačar smatraju da je problem opozicije i taj što nemaju jasan brend, a ni ozbiljan program i ljude koji će se za njega založiti svim srcem.

Takođe, problem je i taj što je nemoguće naći čoveka koji ima pozitivno mišljenje o četiri ključna lidera Saveza.

„Kao što verujem da vlast nije odlučila da će izbora biti u ovoj godini, tako verujem da ni Savez za Srbiju nije odličio da će bojkotovati izbore“, rekao je Klačar.

Na pitanje da li predsednik SAD Donald Tramp može da nam „pomrsi konce“, Bogosavljević je rekao da Tramp može sve ne samo u Srbiji već i svetu, ali i da ne treba očekivati da će se on baviti Kosovom.

„Politike Amerike i Rusije se ne vode na kratak rok i njih ne boli to što nas boli… nerešeno kosovsko pitanje je kamen o vratu ne samo Srbiji već i Albancima“, rekao je Bogosavljević.

(Tanjug)