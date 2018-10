Božović (DS): Šarčević da hitno vrati na posao otpuštene u Visokoj medicinskoj školi u …

Poslanik Demokratske stranke Balša Božović zatražio je danas od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministra Mladena Šarčevića da hitno vrati na posao devet žena koje su ostale bez posla u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji, a na čija mesta je, kako je rekao, zaposleno 11 funkcionera Srpske napredne stranke (SNS).

Božović je novinarima ispred Skupštine Srbije rekao da su na upražnjena mesta i pored zabrane zapošljavanja primljeni poslanici SNS-a Aleksandar Martinović, Vladimir Orlić i Darko Laketić.

„Oni su nezakonito zaposleni, a to je utvrdila prosvetna inspekcija Ministarstva prosvete. Orlić i Martinović imaju 11 primanja za koja se zna. Pitali smo Agenciju za borbu protiv korupcije koliko to još plata imaju njih dvojica i koliko je to još plata dovoljno da bi se zadovoljile potrebe onih koji su danas na vlasti, koji se očigledno bogate na račun gradjana Srbije“, kazao je Božović.

Po njegovim rečima u pitanju je „primer beščašća“, jer kako je rekao, otpuštene su one koje su završile medicinu, pošteno stekle svoje diplome i dugo godina radile u toj ustanovi.

„Tražimo od Šarčevića da se nezakoniti ugovori raskinu hitno, kao što je utvrdila prosvetna inspekcija, takodje da se smeni direktor Visoke medicinske škole u Ćupriji koji je omogućio zapošljavanje visokih funkcionera SNS-a na ledjima devet žena koje su ostale bez posla“, kazao je Božović.

On je dodao da se prema otpuštenim radnicama škole nastavlja progon od strane direktora škole, da su tužene i novčano kažnjene, što on ocenjuje kao „pokušaj da se dodatno obeshrabre“.

Profesorke koje su otpuštene rekle su novinarima da su zabrinute za to kakvi učenici izlaze iz te medicinske škole zbog nastavnog kadra, a kako su navele došle su i do dokumenta koji pokazuje da je Savetu te škole pre dve godine nenastavno osoblje izglasalo nepoverenje.

„Mi taj papir nismo dobili, neko ga je sklonio i mi se sada pitamo da li smo mi nezakoniti i da li su naše odluke zakonite, a dodelili smo studentima preko 25.000 evra da bi se sprovela ekskurzija u Paraliji, sproveli smo preko 50.000 evra da bi se uredio kabinet čije temelje nismo videli“, rekla je profesor praktične nastave u školi u Ćupriji Sunčica Ivanović.

Ona je kazala da su se otpuštene profesorke obratile Nacionalnom savetu, akreditacionom telu, Ministarstvu prosvete, ali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić, ali da niko od njih nije odgovorio, osim što su dobile obaveštenja da to nije u njihovim nadležnostima.

Po njihovim rečima funkcioneri SNS-a pojavljivali su se na dodeli indeksa studentima i to je objavljeno na zvaničnom sajtu Visoke medicinske škole u Ćupriji.

Martinović, koji je pravnik, prema informacijama na sajtu Visoke medicinske škole u Ćupriji, drži predmet zdravstveno zakonodavstvo, Orlić, koji je inženjer, predaje metodologiju istraživanja.

(Beta)