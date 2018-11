Božović (DS): Šarčević da vrati na posao devet žena koje su ostale bez posla zbog …

Poslanik Demokratske stranke (DS) Balša Božović zatražio je danas hitan sastanak sa ministrom prosvete Mladenom Šarcevicem u vezi sa rešavanjem problema devet žena koje su ostale bez posla u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji i sankcionisanje nepravilnosti koje je u ovoj školi utvrdila republička Prosvetna inspekcija.



„Ovim ženama, koje su pošteno i odgovorno radile svoj posao koji su izgubile u isto vreme kada su se u istoj školi protivzakonito zaposlili poslanici Aleksandar Martinović i Vladimir Orlić, kao i drugi funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS), ugrožena je egzistencija. Medju njima su i žene sa veoma malom decom, porodilje, kao i samohrane majke, od kojih su neke već otišle u Nemačku da tamo rade najteže poslove“, saopštio je Božović.



On je ocenio da je „skandalozno“ to što je ovih devet žena ostalo bez posla, kao i to što su funkcioneri SNS-a, prema rešenju Prosvetne inspekcije, u toj školi angažovani nezakonito.



„Kao da nije bilo dosta što je ovih devet žena ostalo bez posla, progon ovih žena se nastavlja i nakon što su uklonjene sa svojih radnih mesta. Protiv Suzane Milutinović, doktorke medicinskih nauka, podneta je krivična prijava u kojoj se za nju traži godinu dana zatvora zato što je progovorila o nezakonitostima i nepravilnostima u ovoj školi, koje su kasnije potvrdjene od strane Prosvetne inspekcije“, kasao je Božović.

On je dodao da su doktorke nauka Zorica Stojanović i Marina Nikolić takodje ostale bez posla, bez ikakvog objašnjenja, a da su neki od zaposlenih poput Sunčice Ivanović, prijavili policiji „pretnje i torturu kojima su izloženi“.



„Dok su one ostajale bez plata i posla u toj školi su protivzakonito angažovani Martinović i Orlić koji zajedno imaju 11 prijavljenih plata, a Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je moguće da imaju još neprijavljenih primanja. One su žrtve bahatosti funkcionera stranke na vlasti koji misle da se na njiih ne odnose zakoni i pravila“, navodi Božović.

(Beta)