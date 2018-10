Božović: Inženjeri nezadovoljni, apeluje Evropska komora

BEOGRAD – Demokratska stranka će danas tokom rasprave o amandmanima na set zakona, među kojima su i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, ministarki Zorani Mihajlović predati pismo Evropske inženjerske komore, rekao je danas poslanik te stranke Balša Božović.

On je rekao da je to svojevrstan apel da struka treba da odlučuje koji inženjer treba da dobije licnecu, a ne Ministarstvo građevinarstva, kako je to previđeno izmenama zakona.

Božović kaže da su danas ispred Doma narodne skupštine inženjeri izrazili nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Srbije i skupštinske većine prema njima, te da je vlast zapravo ovim zakonom njima poručila da se ne ceni njihov rad i da „sreću mogu da nađu u nekoj drugoj, razvijenijoj zemlji“.

Kako tvrdi, izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ukida se Inženjrske komora i ministarstvo koje vodi Zorana Mihajlović će ubuduće odlučivati o licencama.

„Inženjeri su tražili da predamo pismo Evropske inženjerske komore u kojem se navodi da strukovno udruženje treba da bude nezavisno u odnosu na izvršnu vlast“, rekao je Božović.

