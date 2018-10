Bramerc o predstojećem izveštaju, Mladiću, radikalima…

BEOGRAD – Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc ocenio je da u saradnji sa Srbijom postoji slaganje po više pitanja, ali da uvek može više.

On je za TV Prva na pitanje da li se Srbija može nadati pozitivnom izveštaju pred SB UN, rekao i:

„Kritikovali smo ranije zbog čega se ne donosi strategija razvoja Tužilaštva za ratne zlocine, zbog čega se ne sprovodi, ali posle današnjih i jucerašnjih sastanaka ja sam oprezni optimista, diplomatski rečeno da će se procesuirati više slučajeva ratnih zlocina do kraja godine.“

O sastancima sa tužiteljkom za ratne zlocine, kao i sa predsednikom Srbije, Bramerc kaže se razgovaralo o međusobnoj saradnji u preostalim slučajevima u Hagu, kao što su Simatovic i Stanišic.

„Dotakli smo se strategije razvoja Tužilaštva za ratne zlocine, drago nam je da su postavljeni dodatni zamenici tužioca i njihovi pomoćnici, pa će i raditi na više slučajeva ratnih zlocina. Sa predsednikom sam razgovarao o nestalim osobama, to je njemu važno, ali i svima u regionu“, dodao je on.

Na konstataciju novinara da posle toliko optužnica, presuda, pritvaranja, u regionu se na mnoge ratne zločince gleda kao na heroje, on kaže:

„Mislim da smo pokazali da su sve tri strane počinile zločine i to ne samo u toku borbe, već uzimajući zatvorenike, ubijajući ih, gledajući kako njihovi vojnici siluju ili ne čineći ništa dok su njihovi vojnici uništavali sela i gradove. Svako ko je osuđen u Hagu, osuden je zbog kršenja medunarodnog prava, a ne zato što je ratni heroj! Sada kada vidim kako se prema nekima od njih ophode, pa to je uvreda za žrtve, nepoštovanje zakona i ne pomaže pomirenju u regionu.“

Dakle, neprihvatljivo je da ljudi osuđeni za najteže zlocine budu prihvaćeni kao heroji u svojim sredinama, dodaje on.

„To je nešto što veoma osudujemo, jer toga je sad više nego ranije i to je veoma negativna pojava“, ističe Bramerc.

Povodom odluke sudije Ajdin Akaja da slučaj dvoje radikala prenese na srpsko pravosuđe, on kaže da je doneta tek prvostepena odluka i žalba je u toku.

„Ne znam da li ce slučaj biti prenet. To je veoma važan slucaj, jer nepoštovanje suda i podmicivanje svedoka i te kako mogu da utiču na tok suđenja. Dakle, biće to veliki izazov za srpsko pravosuđe, pomno ćemo pratiti šta se dešava, ali verujemo da ce ukoliko im bude prenet slucaj imati volju i da ga procesuiraju“, dodao je on.

Upitan da li je to što je u slučaju Ratka Mladića usvojen je predlog odbrane i haški sudija je izuzeo celo sudsko vece, opstrukcija pravde, Bramerc kaže:

„Bili smo iznenađeni kada se to dogodilo i zato smo se žalili. Nikako ne opstruišemo slučaj, samo koristimo sva pravna sredstva koja imamo, a verujemo da odluka jednog sudije nije u saglasnosti sa uobicajenim praksom Haškog tribunala.“

(Tanjug)