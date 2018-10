Branabić: Ne gledamo negativno na kritike GRECO

BEOGRAD – Srbija na kritike Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) Saveta Evrope ne gleda negativno, jer smo kritike i zaslužili, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić i dodala da će Srbija stići da GRECO u sredu dostavi reviziju izveštaja.

„Verujem da ćemo da stignemo da dostavimo izveštaj, ali to jeste jedna velika tema u Srbiji i još jedna stvar na kojoj moramo još mnogo, mnogo da radimo“, rekla je Brnabićeva novinarima posle otvaranja konferencije DLD u Narodnom muzeju u Beogradu.

U izveštaju GRECO za Srbiju u maju ove godine ocenjeno je da je Srbija nazadovala u borbi protiv korupcije, jer je od 13 preporuka koje je dobila, sedam ispunila delimično, a šest nije uopšte, a premijerka podseća da je nakon negativnog izveštaja GRECO oformljeno koordinaciono telo u okviru Vlade Srbije koje je radilo na tim preporukama.

„Mislim da je u poslednjih šest meseci puno urađeno, ali u ovom sektoru ima još mnogo da se radi“, poručila je premijerka.

Rekla je da će Srbija nastaviti da sarađuje sa GRECO i navela da pitanje borbe protiv korupcije nikada nije ni bilo institucionalno rešeno, a da je namera da se to reši sistematski.

„Za to će biti potrebno vremena. Ne gledamo na kritike GRECO kao na nešto negativno. Naravno, kritike smo zaslužili, ako moramo da popravimo neke stvari, treba da gledamo na njih kao na konstruktivnu kritiku“, poručila je Ana Brnabić.

Na primeru nacrta zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ilustrovala je koliko je Vladi Srbije važan izveštaj GRECO.

„Mi smo završili nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na kome smo puno radili i s kojim kasnimo. On je spreman za Vladu. Tražili smo od Ministarstva pravde da nam bez obzira na to kakvi su komentari Evropske komisije, da nam GRECO da svoje komenatre na nacrt zakona, jer nećemo usvajati nacrt zakona ako GRECO ne kaže da je on u skladu sa svim pravilima“, kaže Brbabićeva.

(Tanjug)