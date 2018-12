Brine „ludilo“ Prištine, koje niko ne obuzdava. . .

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Priština spremna na nove mere usmerene protiv Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, da su u pitanju tri nova poteza, koja bi mogla da preduzme, ali nije precizirao o kojim merama je reč.

Na pitanje novinara da li ima procene šta bi Priština mogla dalje, posle taksi, da preduzme protiv srpskog naroda, Vučić je rekao da su u pitanju tri stvari, koje bi mogli da pokušaju da urade i da se ne zna koja je gora za nas.

„Ali, ne mislim da je jedna od tih stvari dugoročno dobra za njega (Haradinaja), on je čovek koji kratkoročno posmatar stvari, kao i neki od naših političkih protivnika. Vrlo kratkoročno gledaju na stvari“, rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da će država donositi odluke o novim merama albanske strane tek kada i ako budu preduzete.

„Mislim da je za nas važno da pokazujemo stabilno i snažno, a uvek mirno, odupiranje i suprostavljenje takvim merama, ali videćemo šta će da preduzimaju i u skladu sa tim donosićemo odluke“, doneo je Vučić.

Prema njegovim rečima, Kosovo i Metohija mu zadaje najviše brige, straha i zebnje, jer, kaže, vidi da je „ludilo“ Prištine postalo bezgranično, a da niko iz međunarodne zajednice to ludilo ne zaustavlja.

„Kriva je međunarodna zajednica koja nije sprečila takse od 10 odsto. Sada neko stiče populanost što je već stepen bezumnih mera i to koriste za unutrašnje potrebe. To me brine“, naglasio je on.

