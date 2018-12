BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas, uoči sednice Saveta bezbednosti UN o Kosovu, da je za Srbiju najvažnija borba da se očuva bezbednost Srba na KiM, gde su oni najugroženiji, i dodao da ga brine nedostatak vladavine prava kada je reč o Srbiji, iako su argumenti na našoj strani.

Istakao je da je pred predsednikom Aleksandrom Vučićem danas užasno težak zadatak, jer će imati razgovove sa nekim od država koje vrlo čvrsto stoje uz prištinske instutucije i koje su priznale nezavnisnost Kosova, te da mu neće biti lako da ih pridobije na našu stranu, bez obzira na to što su argumenti na našoj strani.

„Mene brine taj nedostatak vladavine prava kada se radi o Srbiji. Kada dođe do toga da treba poštovati Ustav Srbije – onda to nije važno. Kada treba poštovati Rezoluciju 1244, onda ni UN ni ta rezolucija nisu važne. Kada treba poštovati Kumanovski sporazum, Briselski sporazum, S SP i CEFTA, ni to nije važno. Kada treba poštovati usmene sporazume koje imamo sa KFOR – ni to nije važno“, ukazao je Stefanović.

Onda, kako je primetio, imamo floskule „pozivamo obe strane“, ili da se neko izvine i kaže da smo u pravu i da je ono što je Priština uradila bilo kršenje sporazuma.

„I šta s tim? Ništa, pošto ne može niko da me ubedi da EU i SAD ne mogu prištinske institucije da navedu da poštuju makar ono što su potpisali i što stoji u njihovom internom zakonodavstvu“, istakao je Stefanović.

Kako je naveo, sve što Priština radi, suprotno je i njihovom ustavu, i primetio da nema poziva da poštuju svoj ustav, što je normalna stvar u vladavini prava.

„Ne znam šta će se dešavti na SB UN, ali znam da je to bitka koja nije laka i biće mnogo protivnika. Ali, to je ujdeno jedini ozbiljni i odgovorni potez koji možemo da pokrenemo“, rekao je Stefanović.

On je dodao da, ako države članice SB UN, kao najodgovornije, neće da pokažu odgovornost i ako su im parcijalni interesi važniji od opšteg, a to je u ovom slucaju mir i stabilonst u regionu, onda treba da se zabrinemo kako će izgledati budućnost bilo koje države ili konflikta, jer će onda, ističe, samo oni koji u tom slučaju imaju interes, moći da očekuju neki benefit.

