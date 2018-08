Britanci izbacili Kosovo sa dnevnog reda. Dačić: Ovo je protiv interesa Srbije

Velika Britanija uspela je da sprovede svoj podmukli plan i da pitanje Kosova, praktično, izbaci sa dnevnog reda Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Prema saznanjima „Novosti“, London koji je danas preuzeo predsedavanje SB, sproveo je svoju zamisao da se tokom avgusta na Ist Riveru ne raspravlja o situaciji u našoj južnoj pokrajini. Kako prenose izvori „Novosti“, tokom zatvorenih konstulatacija u SB nije ni bilo glasanja, već su Britanci nametnuli svoj stav, uprkos otvorenom protivljenju Kine i Rusije, koje su zastupale poziciju Beograda da se izveštaji o stanju na KiM razmatraju kao i dosad — triput godišnje.

S obzirom na to da je utvrđivanje mesečnog plana rada proceduralna stvar, čak i da je došlo do glasanja Rusija i Kina ne bi imale pravo veta. Uz to, odnos snaga u SB je trenutno nepovoljan po Srbiju, jer od 15 članica, njih devet priznaje lažnu državu Kosovo.

U prvoj reakciji na ovaj potez Londona, šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je to akt direktno usmeren protiv srpskih interesa.

„Britanci su se ovim činom direktno stavili na stranu Prištine i došli smo u paradoksalnu situaciju da od nas, s jedne strane traže ubrzamo dijalog u Briselu, a da se, istovremeno, pitanje Kosova izbacuje sa dnevnog reda u Njujorku. Ovo je slučaj bez presedana i zloupotreba funkcije predsedavajućeg SB“, ističe Dačić.

