Brnabić: Imamo sve više rudnih nalažišta

MAJDANPEK – Premijerka Ana Brnabić je izjavila danas da Srbija ima sve više rudnih nalazišta zahvaljujući stranima kompanijama koje vrše geološka istraživanja, kao i da država želi da što više rudnog bogatstva ili proizvodnje ostane u Srbiji.

Na komentar novinara i pitanje da ovih dana pokušava da se otkupi istražno pravo u nalazištu Čukaru Peki kod Bora i da li postoji neki mehanizam da se država zaštiti po pitanju velikih nalazišta kao što je to, Brnabić je rekla da država ima stalan kontakt sa tim kompanijama i da pokušava da izvuče najviše za našu zemlju.

„Bilo šta sada da promenimo u tom smislu, da uzmemo većinsko vlasištvo nad tim rezervama… to bi bila neka vrsta nacionalizacije. I to ne bi bilo loše samo za te kompanije već i za sve investicije u Srbiji, zato što ne bi postojala više nikakva zaštita investitora, kako stranih tako i domaćih. Tako da to ne dolazi u obzir. Radimo od početka sa tim kompanijama, da sto veći deo rudnog bogatstva ili proizvodnje ostane u Srbiji“.

Brnabić kaže da država traži od tih kompanija da primenjuju najviše međunarodne standarde, kao i da što više ostane u našoj zemlji, u smislu proivodnje poluproizvoda ili finalnih proizvoda i da se onda tako izvozi sa dodatnom vrednošću.

„Da Srbija postane konkuretnija, odgovorno se ponašamo prema tome i zadovoljna sam što imamo Srbiju koja je povoljno poslovno okruženje. Imamo zato sve veća nalazišta, velike strane kompanije se osećaju sigurno da posluju u Srbiji i to će nam pomoći da dođemo do pet odsto učešća rudarstva u BDP-u. To će biti značajno za kvalitet života građana u celoj Srbiji“, naglasila je premijerka.

Preliminarne analize koje sprovodi Rakita Eksplorejšn kod Bora pokazuju da u zoni Čukaru Peki ima preko 2,6 odsto bakra po toni i čak 1,7 grama zlata, što opravdava 630 miliona dolara koliko se planira da se uloži u novi rudnik.

