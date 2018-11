Brnabić: Inovacije i IT su razvojna šansa Srbije

LISABON – Premijerka Ana Brnabić, koja učestvuje na Veb samitu u Lisabonu, razgovarala je sa novinarom nemačkog ARD Markusom Prajsom o izazovima i rezultatima koje je Srbija postigla u oblasti razvoja tehnoloških i kreativnih industrija i potencijalima novih tehnologija za ekonomski razvoj.

Brnabić je učestvovala na takozvanom intervjuu na sceni sa Prajsom, istakavši da su digitalizacija i obrazovanje ključni prioriteti Vlade koju vodi.

„Četvrta industrijska revolucija daje nam šansu za iskorak koju moramo da iskoristimo“, naglasila je premijerka.

Srbija je već sada prepoznata kao jedan od lidera u digitalizaciji.

„Tri su ključna stuba digitalizavcije, i to su eUprava, obrazovanje i ekonomija“, naglasila je premijerka.

Ona je posebno istakla da je najvažnija trasformacija iz ekonomije koja se zasniva na investicijama u ekonomiju zasnovanu na inovacijama, znanju, preduzetništvu, istraživanju i razvoju.

Govoreći o najvažnijim rezultatima u oblasti digitalizacije i IT, predsednica Vlade izdvojila je uvođenje programiranja kao obaveznog predmeta, obezbeđivanje interneta u osnovnim školama širom Srbije i opremanje škola IT opremom, kao i pilot projekat uvođenja digitalnih nastavnih materijala.

Takođe, među najvažnijim rezultatima izdvojila je povećanje broja IT odeljenja u srednjim školama i povećanje broja studenata na IT smerovima na fakultetima, izdvajanje od oko 100 miliona evra za inovacionu infrastrukturu, prekvalifikacije u oblasti IT i digitalnih veština, stvaranje baze za potpunu elektronsku upravu i planirane poreske olakšice za istraživanje i razvoj, kao i inovacije.

Brnabić je istakla da Srbija ima mnogo manje izražen problem sa odlaskom mladih i obrazovanih ljudi iz zemlje nego ranije, jer ova Vlada vodi računa o potrebama mladih.

„Srbija je zemlja koja se ponosi kompanijama kao što su Nordeus i Seven Bridžis, i zemlja koja ima vodeći evropski centar izvrsnosti u oblasti digitalne poljoprivrede – novosadski Biosens. To su sve uspesi mladih inovatora i talentovanih preduzetnika, koji su imali hrabrost i jasnu viziju i Vlada Srbije će takve ideje uvek podržati“, istakla je premijerka.

Takođe je rekla kako bi Srbija do kraja godine trebalo da postane članica CERN-a, navodi se u saopštenju Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima.

U zaključku razgovora sa Prajsom, govoreći o političkim temama, premijerka je rekla da je za Srbiju ključno rešavanje pitanja Kosova i Metohije.

„Predsednik Aleksandar Vučić je pokrenuo dijalog i Srbija je posvećena pronalasku kompromisnog rešenja u dijalogu sa Prištinom. Važna nam je stabilnost u regionu i u interesu Srbije je rešavanje kosovskog pitanja. Time pokazujemo odgovornost prema budućim generacijama“, rekla je predsednica Vlade.

Brnabić je istakla da je članstvo u EU strateški cilj naše zemlje.

„Mi delimo evropske vrednosti i posvećeni smo našem evropskom putu“, istakla je Brnabić i naglasila da je fokus i suštinu u reformama, koje pre svega doprinose boljem kvalitetu života svih građana Srbije a da će članstvo u EU doći kao rezultat tih reformi.

„Ne opterećujemo se datumima i rokovima. Ono što je važno to je moderna ekonomija koja znači i jaku Srbiju, dalja digitalizacija javne uprave i konkurentnija privreda“, zaključila je premijerka.

(Tanjug)