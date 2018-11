Brnabić: Izgradnja slobodne zone u Smederevu 2019. godine

KOVIN – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je završen nacrt Master plana za izgradnju kinesko-srpske slobodne zone u Smederevu, koji bi do kraja godine trebalo da bude usvojen u smederevskoj skupštini, kako bi njena izgradnja počela 2019. godine.

Brnabcih je istakla da bi zona trebalo da bude završena do 2022. godine, ali da će već prva faza doneti 2.300 novih radnih mesta.

“Ogromna je zona. Treba da je završimo do 2022. godine alli u prvoj fazi te kinesko -srpske slobodne zone – to je 2.300 radnih mesta”, rekla je Brnabić u Kovinu gde je otvorila obilaznicu oko Bvaništa.

Upravo će radna mesta u toj novoj zoni biti važna i za žitelje Kovina, podvukla je Brnabić.

Ona je podsetila da je vlada, nakon dolaska HBIS-a u Železaru Smederevo, nastavila razgovore sa kineskim partnerima, a Ministarstvo privrede potpisalo sporazum o saradnji za izgradnju kinesko – srpske slobodne zone u Smederevu.

“Nastavljamo da radimo svi zajedno, da izgradimo Srbiju, da je podignemo na noge i nastavimo putem kojim idemo”, rekla je Brnabić.

(Tanjug)