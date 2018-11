Brnabić: Ne plaše nas izjave Ugljanina

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da se ne plaši izjava lidera SDA Sulejmana Ugljanina kao i da je Srbija od njega „navikla na raznorazne izjave“.

„Mislim da su za Ugljanina nadležne institucije, kako pravne tako i zdravstvene. Ja time neću da se bavim“, rekla je Brnabić u Lisabonu.

Ona je navela da će i kao premijerka i kao predsednica Republičkog saveta za nacionalne manjine raditi s predstavnicima nacionalnih manjina u Srbiji.

„Srbija ima najviše registrovanih nacionalnih manjina u celoj Evropi i ja sam na to ponosna. I ja ću se u Savetu s predstavnicima nacionalnih manjina boriti za to da oni imaju, kao što su do sad imali, jednako učešće u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu“, rekla je Brnabić.

(Beta)