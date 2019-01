Brnabić: Ne vidim nikakvu naznaku kompromisa

BEOGRAD – Takse koje je Priština uvela na svu robu iz centralne Srbije i BiH, stvaranje tzv. vojske Kosova i brisanje granice između Kosova i Albanije, vratili su dijalog Beograda i Prištine, ne korak, već 50 koraka unazad, ocenila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

Gostujući na TV Pink, Brnabić je istakla da zbog svih tih odluka privremenih institucija u Prištini „ne vidi nikakvu naznaku kompromisa“, već smatra da su Beograd i Priština od kompromisa sve dalje, a kao najveću pretnju vidi „političku odluku“ koja se tiče brisanja granice između Kosova i Albanije koja, kaže, očigledno vodi ka stvaranju „velike Albanije“.

„Što se tiče tog brisanja granica, čini mi se da će oni pokušati da se izvuku na inicijativu koju je upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić stavio na sto, a to je da imamo jednu carinsku uniju, da imamo povezani Balkan zbog ekonomskog rasta, razvoja, mira, stablnosti, drugačijeg prosperiteta. Međutim, to je smešno tvrditi u trenutku kada privremene institucije u Prištini uvode takse na robu iz centralne Srbije i BiH, ne možete da pričate da ste, s jedne strane za, ne političko, nego ekonomsko brisanje granica, a sa druge strane dižete barijere prema Srbiji i BiH“, rekla je Brnabić.

Ukazuje da su očigledno „granice na stolu“, i navela da je pitanje granica moglo da bude na stolu pre 10 godina, a sada ne može, a zatim sada imamo da za neke mogu da budu, a za Republiku Srpsku ne mogu.

„Hajde da vidimo koji su to principi o kojima možemo da razgovaramo i da probamo da dogovorimo kompromisno rešnje. Ja apsolutno želim, nadam se svim srcem da ćemo mi uspeti da dođemo do nekog kompromisnog rešenja i ovo sve što se dešavalo, a posebno od 6. novembra prošle godine, pokazuje koliko nisu u pravu svi ljudi koji kažu da je zamrznuti konflikt dobro rešenje“, ukazala je Brnabić.

Podsetila je da je sve počelo 6. novembra kada je Priština uvela takse na robu iz centralne Srbije za 10 odsto, zatim 21. novembra povećala na 100 odsto, 14. decembra je formirana tzv. vojska Kosova, a pred Novu godinu Priština je proširila takse i na robu stranih investitora u Srbiji, među kojima je na prvom mestu Koka-Kola.

„Sa nestrpljenjem očekujem reakciju SAD, jer ako postoji jedna stvar koju posebno ova administracija u Vašingtonu ne voli, onda je to protekcionizam prema američkim proizvodima“, rekla je Brinabić i najavila da će tokom januara putovati u SAD, gde će, između ostalog posetiti i sedište Koka-Kole.

Svi ti potezi, navodi premijerka, ugrozili su mir i stabilnost u regionu, a jedini razlog zbog kojeg danas u regionu imamo stabilnu situaciju je što se Srbija ponašala odgovorno.

„Srbija nije uzvratila kontramerama, što mislim da je najviše iznenadilo Prištinu, oni su se nadali da će oni krenuti sa ovakvim merama, da ćemo mi uzvratiti nekim kontramerama, da ćemo opet da razgovaramo o dve strane, to se nije desilo, oni su dalje eskalirali, mi dalje nismo odgovarali, tako da moje mišljenje je da se to njima malo obilo o glavu, pre svega politički“, izjavila je premijerka.

Ona kaže da joj je posebno drago što su konačno EU, a u velikoj meri i SAD i ostali partneri iz međunarodne zajednice vide „pravo lice Pištine“.

„Vide kako je to sedeti preko puta ljudi i razgovarati o kompleksnim, emotivnim stvarima u okviru dijaloga Beograda i Prištine sa ljudima na čiju reč ne možete da računate“, navela je Brnabić i istakla da sa nestrpljenjem čeka punu radnu sezonu posle praznika i u Briselu i Vašingtonu i da vidi njihov odgovor na najnovije povećanje prema njihovim kompanijama.

Premijerka je konstatovala da Haradinaj želi da predstavi trenutnu situaciju Beograda i Prištine, kao „Rusija protiv Amerike“, i istakla da ona apslotuno nije takva.

„Nismo mi mali Rusi, mi smo ovde Srbi, ali sam sigurna da ni Amerikanci ne bi voleli da nazivaju privremene institucije u Prištini malim Amerikancima“, kazala je Brnabić i navela da Amerikanci svakako ne bi voleli da teritoriju KiM, koja je centar trgovne nakrotika, oružjem, ljudima i koja je imala najveći broj po glavi stanovnika koji su bili borci ISIS-a, naziva „malom Amerikom“.

Ona je istakla da je spoljna politike Srbije evropske integracije i članstvo u EU, ali uz naglasak da Srbija neće biti deo EU dok sa Prištinom ne postigne kompromisno rešenje.

„EU više neće da uvozi otvorene probleme. Ukoliko želimo u EU, ovo na nekim način moramo da rešimo, tako što eventalno možemo da napravimo neki kompromis. Kakav je taj kompromis i da li je on uopšte moguć, to ćemo videti. Svakako mislim da smo mi u odličnoj poziciji, zato što je nama glavni pregovarač Aleksandar Vučić, jer je sa njim teško pregovarati, on ozbiljno i pametno brani interese Srbije“, zaključila je Brnabić.

(Tanjug)