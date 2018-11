Brnabić: Nova industrijska revolucija šansa Srbije

BEOGRAD – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da Srbija ima šansu da iskoristi Četvrtu industrijsku revoluciju i da dostigne, pa čak i prestigne nivo zemalja za kojima sada zaostaje.

Ona je ukazala da je dobro što smo na početku nove industrijske revolucije i da Srbija, kao i zemlje u regionu to treba da prepoznaju.

„To nam daje ogromnu šansu da nadoknadimo ono šsto smo propustili možda Trećom industrijskom revolucijom i da dostignemo taj nivo zemalja za kojima nažalost danas zaostajemo u nekim situacijama, ja iskreno verujem da možemo i da ih prestignemo“, rekla je Brnabić u emisiju „Tada i sada“ koja je emitovana na Al Džaziri.

Povodom odlaska mladih u inostranstvo, Brnabić je rekla da u ovom trenutku mnogo više idu ljudi koji su nisko kvalifikovani, ali i da se sve čini kako bi mladi ostajali u zemlji, a posebno visokoobrazovani.

„Svaki dan koji ne uradimo dovoljno je izgubljen dan, da pre svega što vise ljudi visokoobrazovanih ostanu u Srbiji i da probamo da napravimo sredinu i poziv tim visokoobrazovanim da se vrate u Srbiju“, rekla je premijerka napominjući i d aće ti ljudi za sve nas stvoriti dodatnu vrednost i onda će svi ostajati u Srbiji, a sve više ljudi će i dolaziti u Srbiju.

Na pitanje koji će stručnjak raditi u državnoj upravi i javnim preduzećima za 500 evra, ona kaže da je to ogroman problem, ali je dodala i da je prosek godina u njenom kabinetu 30 godina.

„Ima dosta ljudi u kabinetu koji su se vratili iz inostranstva jer su hteli da imaju priliku da urade direktno nesto za svoju zemlju i da menjaju svoju zemlju. Pritom, to je ogromno i životno i profesionalno iskustvo“, napomenula premijerka.

Ona je istakla i da bi volela se u Srbiji više razmišlja o tome kako danas investirati u sebe.

„Investirajte danas u sebe, naplatićete to pet, šest puta više u nekoj perspektivi u budućnosti, ali volela bih da odemo malo dalje od toga – ‘ako me ti više platiš ja ću vise da radim’ – da pokažemo koliko možemo da radimo, koliko možemo brzo da napredujemo koliko možemo da znamo , a onda iskreno u to verujem, će sve doći nekako samo po sebi“, ocenila je Brnabić.

Ona je navela i da se nije tako mnogo promenilo u Srbiji od kada je u septembru 2016. formiran Savet za inovacije i informacione tehnologije ili od kako je ona preuzela premijersku poziciju, već time što je „preusmeren reflektor“ na ljude koji postoje, a koje niko nije video. Navela je primer „Nordeusa“, koji vodi čovek iz Srbije, koji je ovde završio ETF, otišao da radi pa se vratio da sa grupom prijatelja da napravi jednu od najboljih firmi na svetu za video igrice, zatim „Seven Bridžis“, koju je takođe napravio momak koji je ovde studirao, a sada je napravio firmu za istraživanje genoma informacione tehnologije, firmu koja je od strane američkog MIT-a proglašena za jednu od 50 najpametnijih svetskih kompanija.

Podsetila je i na Institut „Biosens“ iz Novog Sada koji je evropski prvak u digitalnoj poljoprivredi.

„To su sve primeri koji su tu postojali i pre mene, nego smo se mi zavaravali da i dalje treba da investiramo u poljoprivredu, tradicionalne grane, energetiku, građevinu pa su projekti išli polako. Mi sada vidimo zahvaljujući tim ljudima koji su tu, potpuno drugačiju perspektivu i ono što mi se čini da se promenilo je da i građani Srbije polako vide da Srbija stvarno to može, a preduslov uspeha je da verujete da to možete“, istakla je premijerka.

Brnabić je prenela i lična iskustva dok je studirala u intostranstvu, navodeći da joj je u početku bilo teško, ali da nije htela da odustane i tako je izgurala.

„Mislim da treba pokušati“, poručila je ona i ohrabrila mlade ljude da se odvoje od roditelja i tako brže uče životu.

(Tanjug)