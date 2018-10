Brnabić o vladavini prava, odlivu mozgova, medijima

BEOGRAD – Jedna od stvari koje bi mogle da se pokrenu u okviru Berlinskog procesa je uspostavljanje Fondacije za istraživanje Zapadnog Balkana, koja bi doprinela da se spreči odliv mozgova i da najtalentovaniji ljudi ostaju u svojim zemljama, izjavila je danas predsednica vlade Ana Brnabić.

“Poslala sam pisma kolegama u regionu, da sednemo i počnemo da razgovaramo o toj Fondaciji, koja bi mogla da doprinsese da se svi uspešnije borimo za ostanak najtalentovanijih”, rekla je Brnabić tokom razgovora sa kolumnistkinjom Gardijana Natali Nugired na Beogradskom bezbednosnom forumu.

Ona je navela da je nezaposlenost problem, a pogotovo nezaposlenost mladih koja je nešto veća od 30 odsto, te ukazala da to ne može da se reši preko noći, ail da je država započela reformu i digitalziaciju obrazovanja i nastoji da ulaže sve više u naučni razvoj i inovacije.

Navela je da je pre četiri godine opšta nezaposlenost bila iznad 24 odsto, a da je danas ispod 12, što govori da postoji tendencija smanjivanja nezaposlenosti, koja zahvata i mlade.

“Ne preterujem kada kažem da je 2013/14. godine stanje bilo razarajuće za zemlju i prva stvar vlade je bila da se usredsredi na privredu i ekonomske reforme. Moramo da radimo da uspostavimo privrednu zasnovanu na znanju i to će poslati poruku najtalentovanijima da ostanu”, uverena je Brnabić.

Na pitanje moderatorke da li je svesna nejednakosti među građanima, premijerka je rekla da svakako postoje razlike između najbogatijih i najsiromašnijih i da se o tome ne govori dovoljno, ali je naglasila da se vlada itekako bavi time i da je mnogo fabrika otvoreno upravo u siromašnjijim opštinama, koje decenijama nisu imale investicije.

Dodala je da i u oblasti pravosuđa treba mnogo toga da se promeni i to ilustrovala rečima: „Ako pitate građane da li su zadovoljni, reći će da nisu, poslovni ljudi takođe, najveći investitori kada dolaze u Srbiju traže da budu sigurni i da, ako postoji neki problem, to ide na međunarodnu arbitražu, a ne pred srpske sudove“.

Kaže i da nije suština samo u političkom uticaju i da je to pojednostavljeno gledište i da pravosuđe mora da bude efikasnije i odgovornije.

Na pitanje moderatoke o slobodi izražavanja i medija i konstataciju da u Izveštaju EK stoji da “nije bilo nikakvog napretka u domenu slobode izražvanaja”, Brnabić kaže da je saglasna da je sloboda štampe osnovni princip u svakom demokratskom društvu i da Srbija u tom domenu mora još toga da uradi, ali da je to nasleđen problem od prethodnih vlasti.

To je, kaže, prepoznato kao problem i 2009, 2010. i 2011. godine.

„Mnogi političari u Srbiji su decenijama pokušavali da koriste medije kao instrument i ponosna sam što ova vlada ili bar ja dajem primer za krajnje otvoren odnos sa štampom, pozivamo sve medije na konferencije, odgovaram na sva pitanja“, rekla je predsednica vlade.

Navela je da je došlo do neuspeha u pisanju Medijske strategije, nakon čega je ona zakazala sastanak sa predstavnicima svih medijskih udruženja, koji su tražili da se krene od nule i da se formira koordaciono telo koje će raditi sa njihovim timom na šta im je izašla u susret is da je to u nadležnosti njenog kabineta.

„Ako ne budemo uspešni u mesecima pred nama, nemam koga da krivim osim sebe“, rekla je Brnabić.

Njen osećaj je da postoji sloboda izražavanja, jer, kako kaže, čita kritike o sebi i vladi svaki dan.

„Veoma je teško govoriti o cenzuri u Srbiji i mislim da postoji sloboda izražavanja, ali u demokratskom društvu nije vazno šta ja mislim, ako imamo predstavnike medija koji misle da nisu slobodni. Moj posao je da razgovaram sa njima“, rekla je Brnabić.

Na konstataciju moderatorke da je i organizacija „Fridom hause“ na negativan način govori o slobodi medija u Srbiji iako je svrstava u grupu slobodnih zemalja, i tvrdi da „zadnjih godina vladajuća SNS smanjivala politička prava i slobodu stavljajući pritisak na nezaviske medije, opoziciju i organizacije civilnog društva“, Brnabić je rekla da se sa tom analizom ne slaže i da smatra da nije objektivna.

„Predsednik vlade je 2003. godine na konferenciji nazvao jednog predstavnika štampe marginalnom pojavom. Ja to nikada ne bih uradila. To se promenilo, postoji poštovanje prema novinarima“, rekla je Brnabić.

Dodala je da se slaže da je predsednik Aleksandar Vučić učvrtsio vlast, ali da je to rezultat svih promena koje su sprovedene, pre svega u privredi.

„Hajde da budemo uravnoteženiji i objektivniji, da pohvalimo dobro, a ne samo da kritikujemo radi kritike“, rekla je Brnabić.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti, premijerka je rekla da u njemu ima stvari koje nije moguće praktično sporvesti, kao i da je važno da se sve stvari dobor definišu.

„Namera nije da se zakon ne usvoji, pitanje je samo nalaženja prave ravnoteže i usvajanje zakon sprovodivog u praksi“, rekla je Brnabić.

