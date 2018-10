Brnabić Obradoviću – “hiljadu zašto, hiljadu zato”

BEOGRAD – Premijerka Ana Brnabić, koja danas sa članovima svog kabineta odgovara na pitanja poslanika u parlamentu, odgovorila je lideru Bošku Obradoviću, između ostalog, da Vlada Srbije neće da ukida medije, da Aleksandar Vučić ne pregovara tajno o Kosovu i Metohiji, a o pljačkaškim privatizacijama koje pominje poručila da pita koalicione partnere.

Pošto je lider Dveri imao više pitanja za premijerku, ona mu je odgovorila da joj to deluje kao “hiljadu zašto – hiljadu zato”.

Obradović je pitao da li će Srbija da potpiše pravno-obavezujući sporazum sa Prištinom, ko je ovlastio Vučića da „tajno pregovara o KiM“, kada će domaći privrednici moći da računaju na smanjenje poreza na zarade, a domaći poljoprivrednici na male subvencije.

Pitao je Obradović i o poreskim reformama u korist porodice, „bankarskoj pljački“ putem kredita u švajcarskim francima, kada će biti donet zakon o ispitvanju porekla imovine, kada će radnicima u pljačkaškim privatizacijama biti isplaćene otpremnine, ko je minisar kulture, kada će biti oduzeta dozvola Pinku…

Brnabić je najpre odgovorila da se slaže sa njim da su privatizacije bile pljačkaške, ali i primetila da Obradoviću nije “mrsko” da sedi sa članovima Saveza za Srbiju.

“Lakše bi bilo da o tome pitate njih, a ne da pitate nas. Milslim da će sudstvo dalje da postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima i da istraži privatizacije, ali pitajte vi vase kolege”, rekla je premijerka koja je Obradovićevo pitanje nazvala zbog toga licemernim.

Kada je reč o medijima, rekla je da dok je ona predsednica Vlade Srbije, medije neće zatvarati i oduzimati im frekvencije, jer niti je to posao vlade, niti se to radi u demokratskim državama.

Međutim, rekla je Obradoviću da je lepo od njega što je otvoreno rekao šta će on da radi sa medijima koji se sa njim ne slažu.

Odbacila je navode da Vučić pregovara tajno i istakla da on pokušava da pronađe rešenje za višedecenijski problem, te primetila da lideri opozicije stalno ponavljaju neke tvrdnje kao, na primer, to da se Vučić sastaje sa Tačijem, da je Tači lobista Srbije i slično…

“E, pa toliko je tačno da Vučić pregovara tajno. Ne pregovara on tajno. Vučić pokušava da nađe resenje za višedecenijski problem kako bi obezbedio dugorocan mir na KiM, pre svega za Srbe. To što on radi nije tajno nego je hrabro, otvoreno i transparentno”, odgovorila je Brnabić.

Premijerka je istakla da Vučić sve to radi bez skrivanja što je u suprotnosti sa onim što “Obradović kaže”.

(Tanjug)