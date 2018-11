Brnabić: Oni takse, upade, mi razum i razvoj

BEOGRAD – Premijerka Ana Brnabić istakla je večeras da su tri najvažnije stvari koje je Priština potpisala: izričita obaveza poštovanja CEFTA sporazuma, sprovođenja dogovora iz Briselskog sporazuma koji je potpisan sa Srbijom i poštovanje fundamentalnihh ljudskih prava.

Objasnila je da kada se zabrani srpski proizvod, iako proizvodi nemaju nacionalnost, bilo da je reč o proizvodima kompanija sa većinskim srpskim ili stranim vlasništvom, onda je fundamentalo ljudsko pravo da građanima obezbedite da kupuju proizvode koje žele, da imaju lekove, hranu i da, kako je rekla, ne pravite humanitarnu krizu.

Priština krši S SP i to na fundamentalne načine, što mi ne radimo, jer cenimo međunarodne pravo, poštujemo pravdu i ispunjavamo sporazume.

„Neophodno je da zadržimo i zadržaćemo stabilnost, nećemo nasedati na provokacije i insistiraćemo na vraćanje taksi na normalu da bi razgovori sa Prištinom biti nastavljeni“, rekla je Brnabić.

Premijerka je istakla da je ovo za vladu bio jedan težak dan, ali da sigurni nije ni prvi, a svakao ne ni poslednji.

„Ono što vlada mora da nastavi da radi, kao što smo danas i radili, to je da nastavimo da sprovodimo naše zadatke planove i program i čini mi se da u danima kakav je ovaj iza nas moramo da nastavimo jači i bolji. Veliki izazov pred nama i jedini odgovor je da Srbija nastavi da se razvija i da bude regionalno stabilna i bezbedna“, rekla je Brnabić.

Ne smemo, istakla je, da nasedamo na provokacije i to je jedna od prvih stvari o kojoj je vlada razgovarala sa predsedikom.

„Stabilnost je na prvom mestu za Srbiju, sve nase građane i ceo region. U ime vlade mogu da kažem da ćemo po svaku cenu boriti za obezbedimo stabilnost pa i po cenu, osim po cenu života naših građana na KiM. Nadam se da to neće biti dovedeno u pitanje“, rekla je Brnabić.

Istakla je da će vlada Srbije apelovati na razum, međunarodno pravo, pravdu, poštovanje potpisanih sporazuma koji su na snazi i koji u civilizovanom svetu moraju da se primenjuju i poštuju, pre svega, S SP i CEFTA.

Premijerka je posebno istakla razlike u načinu razmišljanja „nas i njih“.

Kao primer, ona je navela da dok „oni“ razmišljaju o podizanju taksi na 10 odsto pa 100 odsto, upadanju u kuće i maltretiranju ljudi, Vlada Srbije planira otvaranje tehnološkog parka i sad se postavlja pitanje šta u takvoj situaciji da radi vlada Srbije, odnosno „ja kao premijer“.

„Kakve odluke ja da donosim kao predsednik vlade, jer moram da kažem građanima da je to o izužetno teško. Jer, mi ne razmišljamo na isti način i ne vodimo istu politiku kao Priština. Mi smo dva potpuno parlelna univerzima. Teško je razumeti i objasniti šta se tamo dešava i na to dati odgovor“, rekla je premijerka.

Konkretan primer je to da jutros dok su oni upadali ljudima u kuće, mučili, privodili, maltretiraljudi i njihove porodice, a sve zbog navodne istrage nečeg, mi smo se jutros spremali da položimo kamen temeljac za naučno tehnološki park u Nišu. To je to različito, rekla je.

Kada su doneli odluku da podignu takse za 100 posto, bili smo u Novom Sadu sa Evropskim ekonomskim forumom i proglašavali koji će grad biti evropska prestonica mladih

Kada su oni razmišljali o podizanju taksi, mi smo potpisali sporazum o duplom oporezivanju sa Izraelom, koliko smo okrenuti miru stabilnosti i budućnosti, izgradnji radu i mladima, a koliko oni vode retogradnj politiku…

„Gde mi živimo i razmišljamo u 21 veku, a oni kao da su u 19. veku. Mi na to nećemo reagovati, bićemo miri i pribrani, apelovaćemo na razum, stabilnost, međunarodno pravo i pravdu“, kaže premijerka.

„Naše je da radimo na tome da Srbija postane centar razuma, stabilnosti i saradnje u regionu“, zaključila je premijerka.

(Tanjug)