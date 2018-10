Brnabić: Poslanik Bundestaga ima pravo da iznese mišljenje o Kosovu, Srbija se sa njim ne slaže

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da poslanik Bundestaga Peter Bajer ima pravo da iznese svoje mišljenje o Kosovu, ali da se Srbija ne slaže sa tim mišljenjem.

Odgovarajući na pitanje poslanika grupe Pokret za spas Srbije – Nova Srbija Djordja Vukadinovića da prokomentariše izjavu Bajera koji je, kako je rekao, u Beograd doneo poruku nemačke kancelarke Angele Merkel da Srbija „treba de jure da prizna Kosovo kao što ga je faktički priznala“, premijerka Srbije je kazala da je Bajer „jedan od poslanika Bundestaga i da kao takav ne predstavlja zvaničnu politiku Nemačke“.

„On je slobodan da kaže svoje mišljenje a mi se sa tim mišljenjem ne slažemo. On ima stav koji niti potcenjujem niti precenjujem i sigurno je da ima još poslanika Bundestaga sa takvim stavom. Stav Nemačke o Kosovu nije novost a naše je da razgovaramo sa njima i probamo da promenimo taj stav“, kazala je Ana Brnabić.

Vukadinović je rekao premijerki da je Bajer u ime Angele Merkel rekao da nema ulaska Srbije u EU bez priznanja Kosova i dodao da se taj stav neće promeniti, te da je to ključna poruka Berlina i suviše važna stvar da bi se o njoj ćutalo.

„Rekao je da je to ključna poruka Berlina koju želi da prenese tokom posete Beogradu a vi ste taj stav minimalizovali. Suviše su to direktne i oštre formulacije i suviše je to važna stvar da bi se o tome glasno ćutalo“, kazao je Vukadinović.

Ana Branbić je kazala i da se se stav SAD o Kosovu i Metohiji ne bi „prilično promenio“ da predsednik i Vlada Srbije nisu „dobro radili svoj posao“.

„I oni su govorili da je Kosovo zatvoreno pitanje, nisu hteli da razgovaraju o bilo čemu osim o našem priznanju, pa smo radili i danas došli do toga da SAD kažu da nema više crvenih linija“, kazala je premijerka.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izrekla je opomenu poslaniku Srpske radikalne stranke Miloradu Mirčiću zbog, kako je rekla, remećenja rada parlamenta posle čega su poslanici radikala napustili zasedanje.

(Beta)