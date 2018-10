Brnabić: Pretnje silovanjem i vešanjem dokaz nemoći opozicije

BEOGRAD – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su pretnje opozicionih političara silovanjem i vešanjem dokaz njihove nemoći i istovremeno pozvala građansko društvo, nevladine organizacije i relevantne institucije da osude takav javni diskurs.

Komentarišući takve pretnje koje su javno uputili predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Janko Veselinović i narodni poslanik Dveri Srđan Nogo, ona je rekla da predstavnici opozicije uopšte ne čitaju i ne znaju o čemu govore, već da im je važno da optuže vlast, premijerku, predsednika Aleksandra Vučića, SNS…

„Da je Nogo pročitao Dablinski sporazum znao bi da Srbija ne može niti je potpisala taj sporazum. To nema nikakve veze sa istinitom, ali on to ne zna“, rekla je premijerka za TV Pink.

Ona je primetila da opozicija pokušava da predstavi da su pretnje Veselinovića i Noga izrečene u afektu i iz emotivnih pobuda.

„Ništa tu nije rečeno u afektu. Veselinović to nije izgovorio, već napisao, a Nogo je rekao da želi da javnost to čuje. Pretnja silovanjem nije strašna zato što se radi o meni, strašno je da se tako obraćate ženama u Srbiji“, kazala je Brnabićeva.

Na Veselinovićevu pretnju silovanjem, primećuje premijerka, niko naročito nije reagovao zbog čega je, prema njenoj oceni, vrlo brzo usledila druga pretnja – poziv Noga na vešanje premijerke i predsednika Srbije.

Tada je, ukazala je Ana Brnabić, usledilo izvinjenje lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa samo građanima Srbije zbog toga što su morali da čuju takve pretnje, ali ne i njoj i predsedniku Vučiću.

„Volela bih da se građansko društvo, nevladine organizacije i relevantne institucije umešaju, jer je to javni diskurs koji treba da se osudi“, naglasila je premijerka.

Ona je pretnje predstavnika opozicije okarakterisala kao „dokaz nemoći“ i poručila im da više čitaju i da se edukuju kako bi postali odgovorna i konstruktivna opozicija kakva, kaže, treba da postoji u 21.veku.

„Pametna opozicija je važna za svaku odgovornu vlast i za svaku demokratsku državu, jer nas tera da radimo bolje i zato bih volela bih da se oni malo promene“, navela je Brnabićeva.

Upitana da prokomentariše stav opozicije koja želi da dijalog s Prištinom propadne i da se ne postigne kompromis i trajno rešenje za Kosovo i Metohiju, ona je rekla da predstavnici opozicije postaju sve nervozniji i da to izmiče kontroli.

Premijerka je navela da opozicija nema politiku prema Kosovu i Metohiji i da je Vuk Jeremić otvoreno priznao da će uraditi sve da se ne reši pitanje KiM, jer onda nikad neće moći da smene Vučića sa vlasti.

„Sekundarnio su mir i bezbednost našeg naroda na KiM! To je neverovatna neodgovornost, jednaka onoj kao kada bili na vlasti i doveli državu do ivice bankrota“, rekla je premijerka.

Brnabić je rekla da ne vidi politiku opozicije prema KiM, osim predloga da se zadrži status kvo, što je, kaže, neodgovorno i kukavički.

„To u prevodu znači ja ne znam i ne umem, bolje da ostavim budućim generacijama da to rešavaju. Odgovorna vlast rešava i najteža pitanja“, zaključila je Ana Brnabić.

(Tanjug)