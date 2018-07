Brnabić sa predstnicima Udruženja srpskih preduzetnika u NY

NJUJORK – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Njujorku sa predstavnicima Udruženja srpskih preduzetnika (Serbian Entrepreneurs) sa kojima je razgovarala o dosadašnjem radu i mogućnostima da članovi tog udruženja, svojim iskustvom, kontaktima i povezivanjem, pomognu tehnološki razvoj u Srbijji.

Udruženje su osnovali preduzetnici srpskog porekla 2016. godine u Silicijumskoj dolini, kako bi podržali razvoj srpskog start ap ekosistema širom sveta.

Kako je saopštila Vlada Srbije, razgovarano je o mogućnostima da članovi Udruženja, svojim iskustvom, kontaktima i povezivanjem, pomognu razvoju mreže tehnoloških, IT i startap kompanija iz Srbije, kao i drugim preduzetnicima u dijaspori.

Predsednica vlade, Ana Brnabić zahvalila je na njihovim dosadašnjim trudu ocenivši da je njihova inicijativa najbolji primer na koji bi trebalo da se ugledaju i drugi uspešni poslovni ljudi iz dijaspore.

„Znanje je ključna vrednost za napredak društva. Zbog toga nam je dragoceno vaše zalaganje i to što ste prepoznali potencijale svojih kolega u Srbiji“, istakla je Brnabić, i dodala da to pomaže IT startapovima u Srbiji da lakše plasiraju svoje ideje i inovacije na globalnom tržištu.

Premijerka Brnabić ukazala je da je inicijativa Udruženja veoma važna za podizanje srpske IT industrije na viši nivo i omogućavanje da ona bude prepoznata širom sveta.

„Naučna istraživanja i nove tehnologije podstiču konkurentnost naše privrede. Naš cilj je da domaća ekonomija ide u korak sa 4. industrijskom revolucijom i da bude zasnovana na znanju i inovacijama“, naglasila je predsednica Vlade Srbije.

Udruženje srpskih preduzetnika, neprofitna je i nevladina organizacija. Trenutno ima 75 članova – osnivače kompanija, investitore, inženjere i izvršne direktore startapova. Udruženje ima pet ogranaka – u San Francisku, Njujorku, Los Andjelesu, Beogradu i Novom Sadu.

Prva velika akcija kojom se Udruženje predstavilo srpskoj javnosti bilo je dovodjenje delegacije Gugla (Google) u Srbiju, u novembru 2017. godine.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, očekuje se da u Srbiji Google Play počne da funkcioniše u punom kapacitetu, kao i da počne sa radom Google Launćpad akcelerator, šestomesečni program podrške za starapove u razvoju u okviru koga se kompanijama nudi saradnja sa inženjerima Gugla, stručnjacima iz Silicijumske doline i najboljim svetskim mentorima iz IT oblasti.

U Evropi je Google Launćpad prisutan jedino u Poljskoj, Češkoj i Madjarskoj.

U nastavku posete Sjedinjenim Državama, predsednica vlade Ana Brnabić sastaće se u Vašingtonu sa kongresmenima Tedom Poom i Emanuelom Kliverom, kopredsedavajućima Srpskog kokusa, kao i sa senatorkom Džejn Šahin i senatorom Džejmsom Rišom, članovima Spoljnopolitičkog komiteta Senata.

(Tanjug)