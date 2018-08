Brnabić: Vlada još nema zvaničan stav po pitanju KiM

TRŠIĆ – Vlada Srbije još nema zvaničan stav po pitanju Kosova i Metohije i imaće ga čim bude imala konkretan predlog na stolu, izjavila je danas u Tršiću premijerka Srbije Ana Brnabić.

„Vučić daje sve od sebe da dođe do kompromisnog rešenja, ne mislim da je kompromisno rešsenje blizu, gleda da ga nađe i sa leve i desne strane iz svih uglova pokušava da gleda na taj problem, tako da što manje izgubimo, a što više da dobijemo“, rekla je Brnabić novinarima.

Na pitanje da li je to što govori ministar spoljnih poslova Ivica Dačić da je podela KiM najbolje rešenje i zvaničan stav vlade i da li iznošenje pojedinačnih stavova smeta vladi, premijerka je kazala da je to Dačićev stav, a da vlada još nema zvaničan stav.

Ipak, napominje, pojedinačno iznošenje stavova ne smeta, s obzirom da je započet unutrašnji dijalog po pitanju KiM i da je dobro da svi kažu šta misle.

„Da li je to ZSO plus ili da nema nikakvog kompromisa i da ćemo čekati dok jednom ne preuzmemo kontrolu nad celom teritorijom južne pokrajine, bez obzira da li je to realno ili ne, ili podela…svako može da iznese svoje mišljenje“, navela je Brnabić.

Premijerka je rekla da ne zna da li će se do kraja godine naći kompromis za KiM, ističući da predsednik Vučić čini sve što je u njegovoj moći da kao država ne ostavljamo zamrznuti konflikt generacijam iza nas.

„Ali, to ne zavisi samo od predsednika Vučića, vlada mu daje podršku, već zavisi i od ljudi u Prištini, koliko su oni otvoreni da razgovaraju“, kazala je ona.

Ističe da kompromis znači da obe strane nešto izgube, ali i dobiju.

„Nadam se da će se kompromis naći i mislim da je neozbiljno ko god danas pričao da treba da držimo zamrznuti konfklit i da mi koji danas vodimo ovu državu nemamo hrabrosti niti odgovornosti, ni ideje kako da rešimo težak zamrznuti konfklikt, kako to kaže opozicija. Kaže opozicija – samo vi to ostavite, ali kome:deci i unucima, pa neka oni rešavaju. To nama govore svi oni ljudi koji kažu da ne treba da razgovoramo o kompromisnom i dugoročnom rešenju“, rekla je Brnabić.

Predsednica vlade poručuje – hajde da ne ostavljamo taj problem deci i da ostanemo iza predsednika Srbije, koji ima dovoljno hrabrosti i znanja da to reši, koji hoće da preuzme odgovornosti i iza sebe ostavi Srbiju koja jasno zna gde ide i šta je.

„Hajde da i mi rešimo i budemo dovoljno odgovorni i hrabri, ne znam da li ćemo stići do toga, ali će uvek kao premijerka stati iza Vučića i nadam se da ćemo imati sagovorinika u Prištini i međunarodnoj zajednici. Nadamo se da će građani Srbije razumeti ko je hrabar i može ovo da reši“, rekla je premijerka.

(Tanjug)