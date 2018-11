Brnabić za CNN: Srbija se menja, napadi na društvenim mrežama me zamaraju

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za američku televiziju Si-En-En (CNN) da se Srbija brzo menja u dobrom pravcu, iako o toj zemlji postoje pogrešne percepcije koje potiču iz prošlosti.

„Mislim da se Srbija menja. Danas postoje pogrešne percepcije o Srbiji koje potiču iz prošlosti. Ali Srbija se menja, idemo u dobrom pravcu i to veoma brzo“, kazala je Brnabić u emisiji Farida Zakarije.

U emisiji snimljenoj prilikom nedavnog boravka Brnabić u SAD, srpska premijerka je uglavnom odgovarala o vrednostima u Srbiji koju je autor predstavio kao veoma konzervativnu zemlju, s „85 odsto pravoslavnog stanovništva“.

Na konstataciju Zakarije da je paradosk da u veoma konzervativnoj zemlji ima mnogo žena koje učestvuju u vlasti, Brnabić je navela da se Srbija menja i da mnogo više žena ima u politici nego u privredi.

„Osnaživanje žena ide prvenstveno preko politike, dok u privredi to nije slučaj, a trebalo bi da bude obrnuto, da u privredi bude više žena. Zaista imamo jake žene na vlasti i to je sjajno videti“, rekla je Brnabić.

Upitana da li su je ljudi „prozivali“ kada je ušla u politiku, kazala je „apsolutno, od prvog dana“, i dodala da je imala „ogromnu podršku“ predsednika Srbije (Aleksandra Vučića) i da ne veruje „da bi uspela da postane premijerka bez njegove velike podrške“.

„Bilo je puno protivljenja mom postavljenju, neka od verskih zajednica, neka od opozicionih stranaka, pa čak i partija koje podržavaju vladu i koaliciju, a nisu glasale za mene i vladu u parlamentu zbog moje seksualne orijentacije“, rekla je Brnabić.

Upitana da li je predmet napada na društvenim mrežama, Brnabić je kazala da je „napadaju i to često na odvratan način“.

„Teško je, to mi otežava život, zbog toga mi je teže da radim svoj posao, jer čovek mora da se posebno fokusira i da bude dovoljno jak da to ignoriše i fokusira se na ono što je važno, a to je moj posao, ono što mogu da uradim za gradjane Srbije“, kazala je srpska premijerka.

Ona je navela da želi da bude transparentna premijerka i da bude aktivna na društvenim mrežama i pristupačna gradjanima i dodala da zbog toga ne blokiram ljude na društvenim mrežama.

„Ne želim da blokiram ljude na društvenim mrežama, ponekad želim i da vidim sve to da bih znala kako se osećaju ljudi koji ne uživaju podršku koju ja imam i kroz šta oni prolaze. Ponekad se zbog toga osećam veoma umorno i deprimirano, ali i uživam u svakom malom uspehu koji postignemo kao vlada i kao zemlja, i to mi daje snagu da nastavim“, rekla je Brnabić.

Upitana koliko joj je bilo teško da odrasta kao gej osoba u Srbiji, predsednica Vlade Srbije kazala je da je imala punu podršku porodice i prijatelja i da joj odrastanje nije bilo teško.

„Imala sam puno sreće. Uvek sam imala punu podršku svoje porodice i svih najbližih prijatelja. Odrastanje u Srbiji za mene je bilo kao da odrastam bilo gde drugde. Ako znate ko ste i živite u skladu s tim, drugi ljudi nauče da to prihvate. Ako ja, kao otvoreno gej žena predsednik vlade mogu da pomognem samo jednoj osobi u Srbije, u regionu ili u svetu, da se bolje oseća u svojoj koži, onda sam već puno postigla“, rekla je Brnabić.

(Beta)