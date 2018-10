Brnabić: „Zajednički“ u interesu Vojvodine

NOVI SAD – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je odličnom saradnju dveju vlada, republičke i pokrajinske, a za dobrobit građana koji žive u Vojvodini.

Ona je, u intervjuu novosadskom „Dnevniku“, kazala da predstojeća, treća zajednička sednica dve vlade u poslednje dve godine, pokazuje zajedničku viziju i predstavlja „potvrdu bliske saradnje od interesa za pokrajinu“.

„Razgovaraćemo o svim projektima koji imaju direktan uticaj na kvalitet života građana Vojvodine – od infrastrukture, preko zdravstva, obrazovanja, nauke, inovacija, sporta i turizma, do životne sredine“, kazala je Brnabić.

Kako ističe, sa pokrajinskim premijerom, Igorom Mirovićem, često se konsultuje oko važnih projekata na kojima se radi, pomenuvši Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine, kao i izgradnju Instituta Biosens koji će, prema njenim rečima, biti prvi evropski centar izvrsnosti za digitalnu poljoprivredu.

„Radimo i na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, a predstoji nam izgradnja Fruškogorskog koridora. Važno je takođe da se završi rekonstrukcija Narodnog pozorišta u Subotici“, izjavila je Brnabićeva.

Ona dodaje da se u ovom trenutku, uz, kako kaže, nemerljiv doprinos predsednika Vučića, pregovara sa 21 investitorom koji razmatraju ulaganja u Vojvodinu, čija bi ukupna vrednost iznosila oko dve milijarde evra, a što bi omogućilo otvaranje 6.000 novih radnih mesta.

„Podsećam i da je od 2014. godine do danas, potpisano ukupno 30 ugovora o dodeli sredstava podsticaja za realizaciju projekata u Vojvodini, prema kojima investitori imaju obavezu ulaganja u ukupnom iznosu većem od 255 miliona evra i obavezu zapošljavanja 11 805 ljudi“, ističe Brnabić.

Kada je reč o mogućoj rekonstrukciji Vlade koja je ponovo dospela u žižu javnosti, Brnabićeva kaže i da se njen stav nije promenio, i da o „kadrovskim i personalnim rešenjima neće govoriti putem medija“.

„Ovaj trenutak je istorijski važan za Srbiju i sigurno je da sada nema važnijeg pitanja od Kosova i Metohije i podizanja životnog standarda naših građana. Sve priče o rekonstrukciji odvlače suvišnu energiju sa ovih tema“, smatra Brnabić.

Kako kaže, konstruktivna kritika rada Vlade uvek je dobrodošla, ali smatra da je kritika Vlade i pojedinih ministara iz dela opozicionih redova „mnogo više spekulativna i usmerena da izazove pažnju biračkog tela, nego što je suštinska i konstruktivna“.

Ona dodaje da ima iskreno poštovanje prema Srpskoj naprednoj stranci jer, kako kaže, „nikada nije uslovljavala svoju podršku mojim članstvom u stranci“.

„SNS mi se nikada nije mešala u odluke. Očekivali su i očekuju, samo i isključivo rezultate za građane Srbije. Zbog toga imam iskreno poštovanje prema toj, u svakom smislu, velikoj stranci“, istakla je premijerka.

Povodom pretnji vešanjem koje su joj upućene, Brnabićeva kaže da je vreme da se napravi društveni dogovor o neprimerenom i nepristojnom jeziku u javnom govoru.

„Ne smemo biti imuni na pretnje i uvrede ma kome bile upućene, samo zato što se odnose na ličnosti sa kojima se politički ne slažemo. Ja tu očekujem da iskorak napravi civilni sektor, intelektualna javnost, pa čak i mediji“, poručila je Brnabić.

Na temu rešenja kosovskog problema, premijerka ističe da je najvažniji zadatak obezbediti „sigurnost naših građana koji žive na Kosovu, bolji životni standard i očuvanje kulturnog nasleđa“.

Smatra i da je razgraničenje samo jedna od ponuđenih mogućnosti za rešenje situacije na KiM, da se stvari neće rešiti same od sebe, kao i da je neodrživ status kvo.

„Ukoliko želimo da idemo napred, da budemo deo zajedničke budućnosti sa razvijenim zemljama, moramo da donosimo teške odluke, da rešavamo probleme. Ni jedan konflikt nije dobar, to nije pozicija za rešenje problema, iz konflikta nema stvaranja, nema napretka“, poručuje Brnabić.

Brnabić veruje da je nova američka administracija donekle promenila odnos prema Srbiji jer podržavaju dijalog i dolaženje do rešenja kroz razgovore i rešenje koje će biti obostrano prihvatljivo.

„I to je ta promena koja se desila, jer prethodna administracija o dijalogu ili o nekom novom rešenju uopšte nije htela da razgovara. To je za njih bila zatvorena tema“, ističe Brnabić.

Ona poziva i da se iskoristi i „najmanja šansa“ koja se ukazala za dogovor oko KiM.

„Kao odgovorni političari mi moramo da iskoristimo i najmanju šansu koja se ukazala, a ukazala se zahvaljujući politici Aleksandra Vučića koji je svojim radom i postupcima pokazao da je Srbija pouzdan, predvidljiv i stabilan partner. Tek onda su druge zemlje krenule da menjaju svoj odnos prema nama“, zaključila je Brnabić za „Dnevnik“.

