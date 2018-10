Busek: Svi u EU i rešen problem Balkana;promena granica-može

BEOGRAD – Bivši koordinator Pakta za stabilnost Jugoistocne Evrope Erhard Busek iyjavio je da bi Evropska unija morala što pre da primi preostale zemlje Balkana u članstvo, da bi problemi regiona bili rešeni.

To bi podstaklo regionalnu saradnju, uveren je Busek, koji je na međunarodnoj konferenciji u Beogradu „Evropskog centra za mir i razvoj“ posvećenoj novim konceptima bezbednosti u svetu, naveo da podele izmedu Zapadne Evrope i Višegradske grupe, probleme s Rusijom, na Balkanu i Mediteranu Evropa može da reši jačanjem saradnje, bez obzira na političke i druge razlike medu zemljama.

„Evropskoj uniji je potreban odlučniji stav u rešavanju problema na Balkanu, a to znači što skoriji prijem ostalih zemalja. To bi moglo da promeni karakter Unije, ali to je neophodno. Jer to je Evropa. Brisel bi morao da bude više partner, a ne neko ko naređuje – uradite ovo, ispunite ovo… I preteći vam maše prstom“, rekao je Busek, a prenela RTS.

Kad je reč o Kosovu, Busek konstatuje da je „za neke Srbe problem promena granica“, ali primećuje da se u Evropi stalno menjaju granice, te da je istorija Evrope puna toga.

„Dakle, za nas je promena granica izvodljiva i u slučaju Kosova“, poručio je Busek.

(Tanjug)