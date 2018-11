Čačanski advokat: Gradonačelnik Čačka gurnuo Vučića u fioku

Čačanski advokat Ivan Ćalović optužio je Srpsku naprednu stranku (SNS) u tom gradu da „ponižava“ svog lidera Aleksandra Vučića i da sprečava da on bude proglašen za počasnog gradjanina Čačka.

Kako je Ćalović rekao za portal Komentarpress (www.komentarpress.net), gradonačelnik Čačka Milun Todorović uticao je na komisiju za dodelu priznanja i nagrada da odbaci predlog da Vučić bude proglašen za počasnog gradjanina Čačka.

„Predlog da Vučić bude počasni gradjanin Čačka nije ni razmatran, zbog toga što predlog nije predat u roku. Ipak, jedini rok koji je bio javno oglašen je drugi novembar, što znači da je podnosilac predlog dostavio u roku. Kada bih bio član komisije, glasao bih protiv predloga da Vučić bude počasni gradjanin Čačka, ali ne bih dozvolio da komisija iznalazi načine da se o tom predlogu ne raspravlja“, rekao je Ćalović.

Ćalović je ocenio da gradonačelnik Todorović ima strah od opozicije i da se plaši tenzija u Skupštini grada Čačka koje bi se desile u slučaju da Vučić postane počasni Čačanin.

„Todorović ima putera na glavi. On ne može da dokaže poreklo imovine. Krije od javnosti koju je srednju školu završio. Oteo je deci bioskop da bi se obogatio. Računi njegove firme su bili nekoliko puta blokirani. On ne bi voleo da Vučić sve to čuje, pa se maksimalno trudi da ne iritira opoziciju“, ocenio je Ćalović.

(Beta)